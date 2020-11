Viking Line: Karilla käynyt Viking Grace tuo matkustajat Turkuun – viranomaiset antoivat luvan

Viking Line tiedottaa, että sukeltajien arvioiden perusteella laiva voidaan ajaa Turkuun.

Viking Line tiedottaa, että Viking Grace tuo 331 matkustajaa ja 98 miehistön jäsentä Turkuun. Sukeltajat ovat lauantai iltana tutkineet laivan pohjan ja näiden havaintojen perusteella lupa on saatu.

Yhtiö kertoo, että viranomaiset ja luokituslaitos Lloyds Register ovat antaneet luvan Viking Gracelle kuljettaa matkustajat Turkuun omien moottorien voimin. Mitään turvallisuusriskiä ei ole olemassa.

Ahvenanmaalaiset matkustajat ovat päässet maihin ja ruotsalaiset matkustajat viedään Tukholmaan Amorellalla.

M/S Viking Grace on hinaajien avulla hinattu Maarianhaminan satamaan yöllä. Matkustajille tullaan päivän aikana tarjoamaan kuljetukset koteihinsa. M/S Gabriella korvaa M/S Viking Gracen maanantai illasta lähtien Turusta. M/S Viking Grace viedään Turku Repair Yards- telakalle lähipäivinä. Viking Line on yhteydessä matkustajiin, joilla on matkavaraus Viking Gracen peruuntuneille lähdöille.

