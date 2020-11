Matkustajat kertovat, kuinka Viking Gracen evakuointi etenee – ”Olisi jo kiva päästä kotiin”

Viking Gracen matkustajat evakuoidaan Maarianhaminasta ja kuljetetaan Turkuun.

Karille ajaneen Viking Gracen kyydissä yhä olevat matkustajat rekisteröidään pian evakuointia varten. Ilta-Sanomien tavoittama, laivalla oleva matkustaja kertoo, että laivalla kuulutettiin asiasta pian kello 8.15 jälkeen.

Kuulutuksen mukaan rekisteröinti tapahtuu terminaalissa viranomaisten vaatimuksesta. Tämän jälkeen matkustajat saavat palata takaisin laivaan.

Viking Grace hinattiin yöllä Maarianhaminaan, jossa se on kiinnittyneenä satamaan. Matkustaja kertoo, että heidän evakuointinsa on määrä tapahtua noin kello 13.45 aikaan.

– Ilman autoa matkustavat matkustajat kuljetetaan Tallinkin Baltic Princessillä Turkuun, matkustaja kertoo.

Matkustajan mukaan tunnelma laivalla on ollut hyvä.

– Asiakkailla on ollut hyvä fiilis. Eilen tiedonsaannissa oli katkoksia, mutta ei se tunnelmaa latistanut, vaikka info ei ihan kulkenutkaan. Luimme asioista lehdistä pari tuntia ennen kuin saimme tiedon täällä, matkustaja sanoo.

– Ymmärrän kyllä täysin, että laivayhtiön väellä on ollut muutakin tekemistä, hän lisää.

Matkustaja kertoo, että heille on tarjottu ruokaa ja juomaa. Lisäksi laivalla on ollut mukavan väljää, koska matkustajia on vain hieman yli kolmesataa.

Toinen matkustaja taas kertoo, että häntä tiedonkulut katkokset ovat häirinneet enemmän. Matkustaja kertoo heränneensä keskellä yötä siihen, että laiva liikkuu.

– Olimme tosi huolissamme, koska tästä ei kerrottu. Soitin infoon ja kysyin, että tietävätkö he, että laiva on irronnut. He sanoivat, että laiva hinataan Maarianhaminaan. Minusta tämä olisi ollut tärkeää kertoa, matkustaja sanoo.

– Olisi jo kiva päästä kotiin. Huomenna on työpäivä ja arki alkaa.

Viking Grace ajoi karille lauantaina Maarianhaminan edustalla rannan tuntumassa. Onnettomuus ei aiheuttanut vuotoja, eivätkä matkustajat olleet vaarassa.