Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso lauantain tiedot

Uusista tartunnoista on kahtena peräkkäisenä päivänä ilmoitettu selvästi tavanomaista enemmän.

Suomessa raportoitiin lauantaina 469 uutta koronatartuntaa.

Tartuntojen kahden viikon yhteismäärä on ollut viime aikoina nousussa. Kahden viikon aikana on raportoitu 3 831 koronatartuntaa, kun kahden aiemman viikon aikana kerrottiin 2 733 uudesta tartunnasta. Kahdessa viikossa raportoitujen tartuntojen määrä on siis noussut 1 098 tapauksella eli noin 40 prosenttia.

Perjantaina kerrottiin, että sairaalahoidossa on 104 ihmistä, mikä oli 14 enemmän kuin keskiviikkona. Sen sijaan tehohoidossa olevien määrä oli vähentynyt kahdella potilaalla 10 ihmiseen.

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on raportoitu 375 kappaletta.

Pääkaupunkiseudulla on kiinnitetty huomiota keväästä lähtien siihen, että tartuntoja todetaan enemmän vieraskielisten keskuudessa. Helsingissä koronaviruksesta on jaettu tietoa eri kielillä. Viimeisimpänä toimena kaupunki aikoo lisätä näytteenottopisteitä ja aloittaa liikkuvan neuvonnan ja koronatestauksen.

– Koulutamme vähemmistökielien puhujia kertomaan koronasta ja suojautumisen merkityksestä. Tarjoamme samassa yhteydessä näytteenottoa. Ensi viikolla menemme Malmille, viemme viestiä ihmisten omalla kielellä ja tarjoamme näytteenottoa, Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kuvailee.

Viisi ihmistä on kuollut koronaan hoivakodissa Sodankylässä

Sodankylässä ikäihmisten hoivayksikköön levinnyt koronavirus on johtanut viiden asukkaan kuolemaan, Sodankylän kunta kertoi lauantaina.

–Aikaisemmin kahdelle ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Nutukkaan osastolle levinnyt koronavirus on ollut viime viikkojen aikana asukkaille, omaisille ja henkilöstölle huolen ja surun aihe, kunnan tiedotteessa sanottiin.

Lauantain tietojen mukaan koronan on saanut kaikkiaan 11 hoivayksikön asukasta ja 10 henkilökuntaan kuuluvaa.

–Kuluneen viikon aikana viisi Nutukkaan asukasta on menehtynyt koronan uuvuttamana, tiedotteessa myös kerrottiin.

Kahdessa viimeisimmässä Nutukkaan joukkotestauksessa tällä viikolla ei ole enää todettu uusia tartuntoja. Nutukkaaseen on suunniteltu vielä kaksi joukkotestausta tulevalle viikolle.

Koronavirusepidemian kiihtyminen jatkuu Oulussa

Oulussa tullut ilmi joukkokoronaaltistuminen sekä lukiossa että yläkoulussa.Alkuviikosta alkanut koronavirusepidemian kiihtyminen jatkuu Oulussa, kaupunki kertoo. Oulussa todettiin lauantaina joukkoaltistuminen Pateniemen lukiossa ja Merikosken yläkoulussa.

–Pateniemen lukiossa on tänään asetettu 50 henkilöä karanteeniin. Merikosken yläkoulussa on asetettu 24 henkilöä karanteeniin, kaupungin lauantaisessa tiedotteessa kerrottiin.

Oulussa oli kuluvalla viikolla todettu lauantaihin kello 15 mennessä 63 uutta koronvirustartuntaa. Joukkoaltistumisia oli tullut tietoon yhdeksän, ja kaikkiaan noin 300 ihmistä oli asetettu karanteeniin.

–Tartuntojen määrä on lisääntynyt kuluvan viikon aikana Oulussa nopeammin kuin aiempina viikkoina ja ilmaantuvuus sekä Oulussa että Pohjois-Pohjanmaalla on nousussa. Seuraavan kerran epidemiavaihetta arvioidaan alueellisen koordinaatioryhmän toimesta tiistaina, tiedotteessa sanottiin.

Myös Tampereen kaupunki tiedotti lauantaina, että Hervannan Kupolin nuorisokeskuksessa oleskelleet ihmiset ovat saattaneet altistua koronavirustartunnalle tiistaina ja keskiviikkona.

–Kaikkia tuona aikana Kupolin nuorisokeskuksessa oleskelleita henkilöitä kehotetaan varovaisuuteen ja muistutetaan, että mikäli ilmaantuu infektio-oireita, on syytä pysytellä kotona ja hankkiutua koronavirustestiin, tiedotteessa sanottiin.

Nuorisokeskus Kupoli on toistaiseksi suljettu.

Joensuussa puolestaan asetettiin karanteeniin muun muassa yhteiskoulun lukion ja Lyseon peruskoulun opetusryhmiä.