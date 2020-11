Otkes aloitti alustavan tutkinnan Viking Gracen karilleajosta – tällaisia asioita tutkinnassa tarkastellaan

Päätös varsinaisen tutkinnan aloittamisesta tulee ensi viikolla. Aiemmin karille ajaneesta Amorellasta saadaan lisätietoa ensi viikolla.

Onnettomuustutkintakeskus ilmoitti lauantai-iltana aloittavansa alustavan tutkinnan Viking Gracen karilleajosta. Varsinaisen tutkinnan aloittamisesta tehdään Otkesin johtajan, professori Veli-Pekka Nurmen mukaan päätös ensi viikon puolivälin paikkeilla.

– Tavallisesti alustava tutkinta kestää muutaman päivän. Siinä ajassa saadaan riittävä tieto, mitä on tapahtunut ja pitääkö aloittaa varsinainen tutkinta, Nurmi sanoi Ilta-Sanomille.

Nurmen mukaan kansainvälisten merenkulkusäännösten mukaan tutkintavelvollisuuden piirissä ovat erittäin vakaviksi luokitellut tapaukset.

– Viking Gracen osalta erittäin vakavan kriteerit eivät täyty. Vaikka tämä onnettomuus ei olekaan tutkintavelvollisuuden piirissä, Otkesilla on valta ottaa se tutkintaan, Nurmi mietti.

Nurmi sanoo, että Viking Gracen onnettomuudessa Otkesin on helppo päästä tapaukseen kiinni, kun onnettomuus tapahtui vain joitakin satoja metrejä Maarianhaminan satamasta.

– Olisi paljon hankalampaa, jos laiva olisi jossakin kaukana saaristossa.

Alustavassa tutkinnassa on Nurmen mukaan oleellista arvioida se, että jos varsinainen tutkinta on tarpeen, minkälaisiin erikoispiirteisiin siinä keskitytään.

– Jos oletuksena on tekninen vika, tutkintaryhmässä on enemmistö tekniikan alan asiantuntijoita. Jos epäillään virhettä ihmisen toiminnassa, ryhmässä on psykologeja ja organisaatiotutkijoita.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoi STT:lle puhelimitse, että karilleajon syynä on ilmeisesti ollut kova tuuli. Tuuli on puhaltanut puuskissa tänään kovaa Ahvenanmaan saaristossa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula kertoi lauantaina, että Ahvenanmaalla kovin puuska oli Nyhamin mittauspisteellä kello 15 aikaan, jolloin puuskalukema oli 27,8 metriä sekunnissa.

Kello kahden aikaan keskituuli oli noin 21 metriä sekunnissa ja puuskissa 24,6 metriä sekunnissa. Myrskytuulen raja on 21 metriä sekunnissa.

Varmuutta onnettomuuden syystä ei kuitenkaan vielä ole.

Muutamassa päivässä selviää, onko Viking Gracen onnettomuudessa syytä aloittaa varsinainen tutkinta.­

– Jos epäillään luonnonoloilla olleen oma roolinsa, niin selvitämme, olivatko ne etukäteen tiedossa ja millä perusteella tehtiin päätös toimia niin kuin on toimittu. Risteilylaivoissa tehdään tämän tästä päätöksiä, että Maarianhaminassa ei pysähdytä ollenkaan. Pysähdytään esimerkiksi Långnäsissä, joka on merenkulullisesti helpompi paikka pysähtyä, Nurmi aprikoi.

Nurmi sanoo, että onnettomuustutkintakeskuksella on paljon julkisuutta saaneista tapauksista yhä tutkinnassa myös Viking Linen risteilyaluksen Amorellan 20. syyskuuta tapahtunut karilleajo Maarianhaminan lähellä ja juhannuspäivänä Loviisassa tapahtunut merivartioston partioveneen karilleajo ja uppoaminen, jossa kuoli yksi merivartija.

Viking Amorella ajoi karille lähellä Maarianhaminaa 20. syyskuuta.­

– Amorellasta julkaisemme välitiedotteen ensi viikolla, ehkä keskiviikkona. Tapahtumien kulku ja onnettomuuden välitön syy ovat selvillä, ja jatkamme siitä analyysivaiheeseen. Kesällä pitäisi olla valmista, Nurmi sanoi.

Merivartioston partiovene upposi juhannuksena Loviisassa.­

– Loviisan onnettomuudessa olemme analyysivaiheessa. Tutkinta on edennyt hyvin, ja se valmistuu ennen kuin lehti on puussa.