Viisi ihmistä on kuollut ja 11 sairastunut koronaan ikäihmisten hoivakodissa Sodankylässä

Nutukkaan asukkaat ja henkilökunta on säännöllisesti testattu koronavirustartuntojen toteamiseksi.

Sodankylässä ikäihmisten hoivayksikköön on levinnyt koronavirus, joka on johtanut viiden asukkaan kuolemaan. Asiasta tiedottaa Sodankylän kunta.

Tiedotteen mukaan koronaan on sairastunut ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä Nutukkaassa yhteensä 11 asukasta, ja henkilöstön keskuudessa tartuntoja on todettu 10. Kuluneen viikon aikana viisi Nutukkaan asukasta on menehtynyt koronan uuvuttamana, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan korona on viime viikkojen ajan ollut jatkuva huolen ja surun aihe niin asukkaille, omaisille kuin henkilöstöllekin.

– Sodankylän kunta välittää lämpimät surunvalittelut koronavirukseen menehtyneiden läheisille, kunta tiedottaa.

Nutukkaan asukkaat ja henkilökunta on säännöllisesti testattu koronavirustartuntojen toteamiseksi. Kahdessa viimeisimmässä Nutukkaan joukkotestauksessa tällä viikolla ei ole enää todettu uusia tartuntoja. Nutukkaassa aiotaan järjestää joukkotestauksia vielä ensi viikolla.

Kaiken kaikkiaan Sodankylässä on todettu 56 koronatartuntaa.

Marraskuun alussa Ilta-Sanomat uutisoi, että koronatilanne on pahentunut Sodankylässä. Merkittävä osa marraskuun alussa olleista tartunnoista liittyi kunnan mukaan Sodankylän jäähallilla lauantaina 24.10.2020 pidettyihin pelitapahtumiin. Sodankylä otti kuun alussa käyttöön useita kuntakohtaisia rajoittamistoimenpiteitä ja vahvoja suosituksia.