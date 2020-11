Korona leviää nyt kovaa vauhtia Helsingissä – kaupunki jalkautuu jakamaan tietoa ja testausta lähiöihin

Erityisen huono koronatilanne on Itä-Helsingissä ja junaradan varrella sijaitsevissa kaupunginosissa. Terveysasemien johtajalääkärin mukaan näytteenottoa on tuotava lähemmäs ihmisten asuinpaikkoja.

Uudellemaalle julistettiin perjantaina uusia rajoitustoimia sen jälkeen, kun pääkaupunkiseudun todettiin siirtyneen koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Erityisen paljon tartuntoja on todettu Itä-Helsingissä ja junaradan varrella sijaitsevissa kaupunginosissa.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarisen mukaan tällä hetkellä noin 30:tä prosenttia tartunnoista ei pystytä jäljittämään. Helsingistä ei ole toistaiseksi saatavilla tietoa siitä, minkä ammattien harjoittajilla tartuntoja on eniten.

Norjassa asiaa on tutkittu: siellä on vuoden aikana tapahtunut muutos. Kun keväällä suurin osa tartunnoista todettiin terveydenhuollon ammattilaisilla, syksyllä kärkeen ovat nousseet muun muassa ravintola-alan työntekijät, konduktöörit ja taksinkuljettajat.

– Palveluammatit, eli sellaiset ammatit, joissa ei voi välttyä sosiaalisilta kontakteilta työssä, korostuvat. Voi tosin olla, että olen vain itse kiinnittänyt huomiota siihen, että niitä ammattinimikkeitä on paljon siellä, Lukkarinen sanoo.

Suurin osa tartunnoista on todettu pitkällä aikavälillä Helsingissä 20–30-vuotiailla. Tällä hetkellä 20–30-vuotiailla ja 30–40-vuotiailla todetaan yhtä paljon tartuntoja. Kolmanneksi eniten tartuntoja todetaan 40–50-vuotiailla. Ikäryhmän kokoon suhteutettuna suurin ryhmä ovat kuitenkin 10–20-vuotiaat

– Iäkkäillä tartuntoja on kohtuullisen vähän, samoin pienillä lapsilla.

Jo aiemmin on uutisoitu, että tartunnat ovat korostuneet pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajayhteisöissä.

Lukkarisen mukaan tartuntoja ei ole kuitenkaan erityisen paljon minkään tietyn kieliryhmän parissa.

– Viimeisin piikki tartuntojen määrissä ei tule mistään tietystä kieliryhmästä. Siellä on yllättävän laaja kirjo kieliä. Mikään yksittäinen kieliryhmä ei korostu juuri nyt: sieltä löytyy englantia, viroa, ranskaa, somaliaa, arabiaa ja useita muita vähemmistökieliä.

Johtajalääkäri arvioi, että tartuntojen lisääntyminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että tautia on liikkeellä enemmän. Lisäksi kylmällä ilmalla ihmiset oleskelevat enemmän sisätiloissa.

– Sikainfluenssa aktivoitui aikanaan toisella kaudella. Monet muutkin flunssat aktivoituvat talven tullessa.

Pääkaupunkiseudulla on kiinnitetty huomiota keväästä lähtien siihen, että tartuntoja todetaan enemmän vieraskielisten keskuudessa. Helsingissä koronaviruksesta on jaettu tietoa eri kielillä. Viimeisimpänä toimena kaupunki aikoo lisätä näytteenottopisteitä ja aloittaa liikkuvan neuvonnan ja koronatestauksen.

– Koulutamme vähemmistökielien puhujia kertomaan koronasta ja suojautumisen merkityksestä. Tarjoamme samassa yhteydessä näytteenottoa. Ensi viikolla menemme Malmille, viemme viestiä ihmisten omalla kielellä ja tarjoamme näytteenottoa, Lukkarinen kuvailee.

Viime viikolla Helsingissä otettiin 1 660 näytettä päivässä. Johtajalääkärin mukaan näytteenotto on ollut varsinkin alkuun keskitettyä. Osin syynä on ollut tehokkuus, osin työntekijäpula. Keskittäminen on heikentänyt testien saavutettavuutta joillain alueilla.

– Jalkautuvien pisteiden lisäämisen kautta pyrimme vähentämään kynnystä hakeutua testiin. Yritämme lisätä näytteenottopisteitä lähemmäksi ihmisten asuinpaikkoja.