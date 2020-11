Tällainen laiva on karille ajanut Viking Grace – Itämeren uusin risteilijä, tavaramerkkinä pitkä roottoripurje

Karille ajanut M/S Viking Grace on Itämerellä liikennöivistä risteilyaluksista modernein.

M/S Viking Grace on ajanut karille Ahvenanmaan edustalla. Laiva sai pohjakosketuksen tänään kello 14.10 aivan Maarianhaminan sataman läheisyydessä, Viking Line tiedottaa.

218 metriä pitkä laiva luovutettiin Viking Linelle tammikuussa 2013, ja se liikennöi reitillä Turku–Ahvenanmaa–Tukholma. Viking Grace on suunniteltu 2800 matkustajalle ja 200 miehistön jäsenelle.

Laiva on moderni, sillä se on maailman ensimmäinen matkustajalaiva, joka käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua (LNG), joka on perinteisiä meriliikenteen polttoaineita vähäpäästöisempää.

Valmistuessaan Grace oli uranuurtaja myös muilla alueilla. Laiva oli maailman ensimmäinen matkustaja-alus, johon asennettiin mekaaninen roottoripurje. Suomalaisen Norsepowerin roottoripurje hyödyntää tuulen voimaa säästäen polttoainetta ja näin vähentäen päästöjä. Roottoripurjetta käytettiin ensimmäisen kerran 12. huhtikuuta 2018.

Viking Linen mukaan laiva on Itämeren hiljaisin. Aluksen runko on optimoitu hydrodynaamisesti polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi. Tämän lisäksi aluksen aallonmuodostus on mahdollisimman vähäistä, mikä on saaristossa liikennöidessä tärkeää.

Viking Linen tilaaman Viking Gloryksi nimetyn uuden risteilyaluksen on tarkoitus aloittaa liikennöinti Turku–Tukholma-välillä vuoden 2021 alussa.