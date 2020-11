Onko tässä korona-ajan ilmentymä? – Vantaalaisessa tavaratalossa otettiin käyttöön desinfioiva kärrypesuri

Kärrypesuri desinfioi myös ostoskorit.

Koivukylän Citymarketissa ollaan uuden äärellä: perjantaista lähtien asiakkaat ovat saaneet ihmetellä sisäänkäynnin viereen ilmestynyttä laitetta, jonka viereen pystytetty kyltti kehottaa työntämään ostoskärryt sisään desinfioitavaksi.

Kyse on tietysti koronaviruksen vastaisista toimista, kertoo kauppias Janne Rinne. Laitteen nimi on kärrypesuri, hän sanoo. Rinne on ehtinyt nähdä pesurin vasta kerran toiminnassa.

– Sinne työnnetään ostoskärryt sisään ja painetaan nappia. Sen jälkeen laitteen sisältä suihkutetaan desinfiointiainetta ostoskärryn tai -korin pinnoille.

Katso jutun videolta, kuinka kärrypesuri toimii.

Siinä se on. Kärrypesuri.­

Kärry työntyy pesuriin.­

Koska pesuri on vasta asennettu, ei Rinteen korviin ei ole vielä kantautunut sitä koskevaa asiakaspalautetta. Hän tietää kuitenkin kertoa, että vastaavia pesureita on asennettu myös muutamaan muuhunkin Citymarketiin.

– Olemme panostaneet paljon turvallisuuteen, niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin. Meillä etsitään jatkuvasti tähän aikaan sopivia ratkaisuja ja tämä on jatkoa siihen. Nämä laitteet ovat ihan suomalaisia laitteita, tamperelaisen yrityksen valmistamia. Toivotaan, että asiakkaat tykkäävät.

Koronavirusepidemia on siirtynyt pääkaupunkiseudulla leviämisvaiheeseen. Husin lukuihin pohjautuvan koronakartan valossa tartunnat repivät pahimmin Helsingin itäisiä ja junaradan varrella sijaitsevia kaupunginosia.

Tapausilmaantuvuus on Suomessa tällä hetkellä 58 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden edellisten 14 vuorokauden aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo, että alueella koronatartuntoja on ensimmäistä kertaa yli tuhat viikossa. Ennuste on, että nousu jatkuu jonkin aikaa, ja sen vuoksi toimia tarvitaan.