Suomessa on todettu 469 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartuntojen kahden viikon yhteismäärä on ollut viime aikoina nousussa. Kahden viikon aikana on raportoitu 3 831 koronatartuntaa, kun kahden aiemman viikon aikana kerrottiin 2 733 uudesta tartunnasta. Kahdessa viikossa raportoitujen tartuntojen määrä on siis noussut 1 098 tapauksella.

Keväästä asti tartuntoja on raportoitu yhteensä 21 216 kappaletta.