Kartta näyttää posti­numeroittain, missä päin pk-seutua korona­tartuntoja on nyt eniten – ylilääkäri löytää kaksi erityisen huolestuttavaa merkkiä

Husin Markku Mäkijärven mukaan koronavirustartuntojen suhteellinen osuus on suurempi radanvarren alueilla, Itä-Helsingissä sekä maahanmuuttaja­yhteisöjen keskuudessa.

Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri piti perjantaina oman tiedotustilaisuutensa pari tuntia sen jälkeen, kun pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä eli niin kutsuttu koronanyrkki oli pitänyt omansa.

Tilaisuudessa Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kävi vielä kertaalleen läpi Uudenmaan alueen koronatilanteen. Viikoittaisten tartuntojen määrä on Husin alueella rikkonut tuhannen tartunnan rajapyykin viime viikolla.

– Nyt ihan viimeisen parin viikon aikana on lähdetty taas ylöspäin. Tämä on erityisen huolestuttava merkki, ja tämän takia eilen pääkaupunkiseudun todettiin olevan leviämisvaiheessa, Mäkijärvi sanoo.

Positiivisten näytteiden prosenttiosuus kaikista koronavirustesteistä on niin ikään nousussa. Viime viikolla tuo luku nousi Husin alueella 3,01 prosenttiin. Vielä syyskuussa lukema oli useiden viikkojen ajan noin 0,40 prosenttia.

– Se on toinen huolestuttava merkki tartuntojen kokonaismäärän lisäksi, joka on näihin päätöksiin vaikuttanut.

Positiivisten koronanäytteiden osuus on kasvanut erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Vanhemmissa, riskiryhmään kuuluvissa ikäluokissa tartuntojen määrä on pysynyt suhteellisesti samana.

Tartuntojen määrä on keskittynyt pääkaupunkiseudulla tietyille alueille. Erityisesti Itä-Helsinki ja junaradan varrella sijaitsevat kaupunginosat korostuvat kartalla, joka esittelee tartuntojen suhteellista määrää eri postinumeroalueilla.

– Näille alueille keskittyy paljon asujaimistoa, niillä liikutaan paljon ja näillä alueilla asuu myös paljon kansalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Näissä yhteisöissä on havaittu tartuntoja enemmän kuin väestöosuus kertoo, Mäkijärvi sanoo.

Koronatartuntojen keskittymisestä maahanmuuttajayhteisöihin puhuttiin jo keväällä. Mäkijärven mukaan ilmiö on kansainvälinen, ja se on havaittu myös muissa Pohjoismaissa. Hän uskoo, että tuolloin aloitetuista monikielisistä viestintätoimista on ollut hyötyä.

– Viimeisen parin viikon aikana pääkaupunkiseudun kuntien ovat Husin johdolla muodostaneet erikoistyöryhmän, jossa näitä toimenpiteitä on vielä lisätty ja tehostettu, Mäkijärvi sanoo.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi (edessä) tiedotustilaisuudessa 20. marraskuuta.­

Tiedotustilaisuudessa Mäkijärveltä kysyttiin, kohdistuvatko rajoitustoimet oikeaan paikkaan.

– Kyllä kohdistuvat. Tartuntoja on todella eri paikoissa eri lähteissä sekä suomea ja ruotsia puhuvilla että muilla. Näillä suosituksilla ja rajoituksilla pyritään vaikuttamaan kaikkien tartuntatilaisuuksien määrään, vähentää niitä. Asiantuntijat uskovat, että nämä toimenpiteet ovat ne vaikuttavimmat ja parhaat, joilla tämä epidemia saadaan kuriin ja tartunnat laskuun.

Sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrä on tasaisesti noussut lokakuun alusta lähtien. Aivan viime päivinä koronapotilaiden määrä on ollut nousussa. Mäkijärven mukaan myös tämä on yksi huolestuttava merkki tilanteen vakavoitumisesta.

Uudellamaalla on tällä hetkellä sairaalassa 55 potilasta, joista kolme on tällä hetkellä tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden määrä on Mäkijärven mukaan viime päivinä vaihdellut kolmen ja kuuden välillä.

Koronatestien toimivuus on tällä hetkellä Husin alueella hyvä. Näytteenottoon pääsee nopeasti ja tulokset saapuvat nopeasti. Koko prosessiin menee Mäkijärven mukaan tällä hetkellä aikaa alle vuorokausi.

– Tämän vuoksi näytteissä kannattaa käydä, Mäkijärvi toteaa.