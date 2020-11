Maija Salmi saapui Suomeen lomalle kaksi viikkoa sitten.

Ylen Espanjan-kirjeenvaihtaja Maija Salmi on Suomessa nyt ensimmäistä kertaa vuoteen. Hänen mukaansa kontrasti koronaan suhtautumisessa on maiden välillä suuri.

– Huomaa, miten erilaista täällä Suomessa on, ei sitä pandemian läsnäoloa huomaa lainkaan samalla tavalla kuin Espanjassa, Salmi kertoo.

Espanjassa maskipakko on ollut voimassa toukokuusta lähtien. Maskia on käytettävä myös ulkotiloissa.­

Espanjassa koronarajoitukset ovat tiukat. Yöllinen ulkonaliikkumiskielto on voimassa koko maassa Kanariansaaria lukuun ottamatta. Maskeja on käytettävä sekä sisällä että ulkona.

– Kyllä ihmiset maskipakkoa noudattavat ja käsidesit ovat kaupan ovilla samaan tyyliin kuin Suomessakin. Maskipakko tuli voimaan jo toukokuun alussa, eli maskin käyttö tulee ihmisiltä kyllä selkäytimestä, Salmi kertoo.

– Mun mielestä espanjalaiset noudattavat rajoituksia yllättävän hyvin.

Ylen Espanjan-kirjeenvaihtaja Maija Salmi.­

Maskin käyttö on tullut Barcelonassa asuvalle Salmellekin niin tutuksi, että hän käyttää maskia ulkona liikkuessaan myös Suomessa.

Salmi on Suomen lomallaan kiinnittänyt huomiota siihen, miten rennosti osa suomalaisista suhtautuu esimerkiksi maskisuosituksiin.

– Olin tänään Tripla-kauppakeskuksessa, niin siellä näkyi tosi paljon maskittomia ihmisiä, sekä myyjiä että asiakkaita. Se näyttää tosi erikoiselta varsinkin nyt kun puhutaan, että Helsinki on leviämisvaiheessa ja maskisuositus on annettu.

Vaikka moni suomalainen käyttää maskia suositusten mukaan, Salmi on huomannut, etteivät kaikki vieläkään käytä maskia tai käsidesiä.­

– Yleensä suomalaiset ovat aika kuuliaista kansaa, mutta selvästi tämä maskiasia on sellainen, mikä tuntuu joillekin vaikealta. Kyllähän maskeja monella näkee, mutta näkee myös tosi paljon niitä ihmisiä, jotka eivät pidä maskia sisätiloissa.

Uimahallien ruuhkaisuuskin ihmetyttää.

– Olin uimahallissa eilen ja siellä oli ihan tajuttomasti porukkaa ja jotenkin järkytyin siitä. Espanjassahan on paljon sellaista, että saa olla vain tietty määrä ihmisiä julkisessa paikassa ja turvaväleistä huolehditaan, niin täällä ei ole ihan niin paljon toimittu näin.

Salmi kirjoitti asiasta myös Twitter-tilillään. Hän tviittasi, että yleensä Espanja on absurdistan, nyt Suomi.

– Mun mielestä on absurdia, että junassa maskittomat ihmiset lukevat lehteä, jossa kerrotaan siitä, että epidemia kiihtyy ja tartunnat lisääntyvät. Eivätkö ihmiset sitten ymmärrä lukemaansa vai miksi sitä maskia ei voi käyttää, Salmi ihmettelee.

– Yleensä espanjalaiset ovat tunnetumpia siitä, että he rikkovat sääntöjä eivätkä ole samalla tavalla kuuliaisia viranomaisia kohtaan kuin suomalaiset. Mun mielestä se on nyt vähän toisinpäin.

Sen sijaan ainakin yhden rajoitustoimen kohdalla suomalaiset ovat Salmen mukaan parempia kuin espanjalaiset.

– Turvavälit. Täällä pidetään paremmin luonnollista etäisyyttä. Onko se sitten se suomalainen halu olla vähän kauempana muista ihmisistä, mutta ihmiset pitävät täällä kyllä enemmän välimatkaa toisiinsa kuin Espanjassa. Ehkä se luonnollinen suomalainen olotila on pandemian kannalta erittäin hyvä.

– Espanjassa poskisuukot ja halaukset ovat periaatteessa pannassa, mutta kyllä siellä näkee paljon sitä, että ihmiset laittavat maskin syrjään siksi ajaksi, kun he antavat toisilleen poskipusut.

Espanjalaisille myös pienissä porukoissa pysyttely on Salmen mukaan usein huomattavasti vaikeampaa kuin suomalaisille.

– Espanjassa on monilla alueilla kielletty yli kuuden hengen kokoontumiset ja se on monille espanjalaisille hankalaa. Eli mitä tapahtuu kodin seinien sisällä, niin se on hyvä kysymys. Poliisilla on paljon töitä esimerkiksi laittomien juhlien suhteen.

Espanjassa uusien koronatartuntojen määrä on hieman tasaantunut, mutta kuolemien määrä on lähtenyt kasvuun. Torstain aikana maassa todettiin 252 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.