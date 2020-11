Syyte: Lappilainen iglu­yrittäjä poltti järkyttävän määrän jätteitä avo­tulella – kiistää rikoksen: ”Kyseessä on ollut maan tapa”

Syyttäjän mukaan jätteiden polttamisesta on aiheutunut ympäristölle ja terveydelle haitallisia päästöjä.

Vasikään Lapin yrittäjien palkitsema Jussi Eiramo on saanut käräjäoikeudessa syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta ja hallinnon loukkaamisesta.­

Vuoden yrittäjänä Lapissa palkittua matkailuyrittäjä Juhani Eiramoa syytetään Lapin käräjäoikeudessa törkeästä ympäristön turmelemisesta ja hallinnan loukkauksesta. Ympäristörikoksen epäillään tapahtuneen vuosien 2013 ja 2018 välillä Sodankylässä.

Asian pääkäsittely alkoi Lapin käräjäoikeuden Sodankylän istuntopaikassa tällä viikolla.

Syyttäjän mukaan Eiramo oli yrityksensä Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n toiminnasta vastaavana johtajana tahallaan päästänyt ja jättänyt ympäristöön esineitä ja aineita jätelain vastaisesti ilman lupaa.

Syyttäjän mukaan jätteet poltettiin sekajätekasoissa avotulella. Poltetun jätteen yhteismäärä on vähintään 200 tonnia. Maahan haudattua tai muutoin hylättyä jätettä on arviolta 500 tonnia. Poltetut, maahan haudatut tai hylätyt jätteet käsittävät muun muassa metallia, tiiliä, betonia ja sekalaista rakennusjätettä.

Syyttäjän mukaan toiminnan päämääränä on ollut välttää liiketoimintaan liittyviä kustannuksia sekä saada taloudellista hyötyä yhtiölle ja yrittäjälle itselleen.

Hallinnan loukkaus on syyttäjän mukaan tapahtunut Sodankylässä 2013–2018, kun Eiramo on luvattomasti käyttänyt toisen hallinnassa olevaa maata kaivamalla ja muulla sen kaltaisella tavalla. Oikeudeton toiminta on tapahtunut maastossa Tonttutien ja Kultaojan lähistöllä.

Jätteiden epätäydellinen palaminen on haastehakemuksen mukaan lisännyt ympäristölle ja terveydelle haitallisten päästöjen määrää ja vahingollisuutta sekä erittäin myrkyllisten päästöjen määrää.

– Jätteiden polttamisesta on aiheutunut hallitsemattomasti suuri määrä ympäristölle ja terveydelle haitallisia päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Jätteiden polton aiheuttama savupäästö ilmaan on levittänyt ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita laajalle alueelle, syyttäjä toteaa.

Haastehakemuksen mukaan yrittäjä oli myös laiminlyönyt jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden.

Juhani ”Jussi” Eiramo on tunnettu ja pitkään Sodankylän Kakslauttasessa vaikuttanut matkailuyrittäjä. Hänet palkittiin syyskuussa Lapin vuoden yrittäjänä.

Eiramon yrityksessä, Kakslauttanen Arctic Resortissa, on 850 vuodepaikkaa kelomökeissä sekä kelo- ja lasi-igluissa. Ravintolapaikkoja on noin 1 150. Yrityksessä käy vuodessa yli 60 000 turistia.

Haastehakemuksessa esitetään, että yrittäjä olisi tahallisesti organisoinut yhtiönsä toiminnan niin, että rakentamis- , purkamis- ja remontointitoiminnan tuottamasta suuresta jätemäärästä mahdollisimman suuri osuus poltettiin, haudattiin maahan tai muutoin hylättiin.

Samalla tapaa toimittiin satunnaisesti myös yrityksen muun sekalaisen jätteen kanssa.

Syyttäjän mukaan Eiramo osoitti vakavaa piittaamattomuutta jatkamalla laajamittaista jätteiden hävitystä ja hylkäämistä, vaikka viranomaiset olivat useita kertoja puuttuneet toimintaan ja kieltäneet häntä.

Syyttäjä vaatii käräjäoikeutta tuomitsemaan Eiramon vähintään yhden vuoden ehdolliseen vankeuteen sekä vähintään 90 päiväsakon oheissakkorangaistukseen.

Lisäksi syyttäjä vaatii, että Eiramo sekä Kakslauttanen Arctic Resort Oy tuomitaan menettämään valtiolle arvioituna rikoksen tuottamana hyötynä 50 000 euroa, ja että Kakslauttanen Arctic Resort tuomitaan 60 000 euron yhteisösakkoon.

Lapin käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa Eiramo myöntää syyllistyneensä ympäristön turmelemiseen, mutta kiistää syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta ja vaatii sen hylkäämistä.

Yrittäjän mukaan poltetun jätteen määrä on ollut paljon vähäisempi kuin syytteessä mainittu. Yrittäjä katsoo toimineensa ajattelemattomuuttaan ja perinteen ohjaamana.

– Tosiasiallisesti on ollut kyse perinteisesti noudatetusta käytännöstä haja-asutusalueella, niin sanotusta maan tavasta, joka on Lapissa jatkunut ainakin vuosikymmenen pidempään kuin etelämpänä, Eiramon kirjallisessa vastauksessa perustellaan jätteiden polttoa.

Eiramo kertoo tarjonneensa jätteitä Lapin jätehuoltoyhtymä Lapecon Ivalon vastaanottoasemalle. Sieltä kuitenkin ilmoitettiin, että se on vietävä jonnekin muualle. Sodankylän vastaanottoasemakaan ei hänen mukaansa suostunut ottamaan jätettä vastaan.

Jätteet piti varastoida pitkähköksi ajaksi ennen kuin vastaanottopaikka löytyi Kemistä, noin 500 kilometrin päästä.

Hänen mukaansa oikeudenmukainen rangaistus ympäristön turmelemisesta on 50 päiväsakkoa.