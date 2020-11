THL: Uusia koronatapauksia 461

Uusia kuolemantapauksia on keskiviikon jälkeen raportoitu yksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo, että uusia koronatapauksia on tänään ilmoitettu 461, joista 180 on aiemmilta päiviltä. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on keskiviikon jälkeen raportoitu yksi.

Tapausilmaantuvuus on tällä hetkellä 58 tautitapausta 100 000 asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo, että Husin alueella koronatartuntoja on ensimmäistä kertaa yli tuhat viikossa. Ennuste on, että nousu jatkuu jonkun aikaa, ja sen vuoksi toimenpiteitä tarvitaan.

Pääkaupunkiseudun koronkoordinaatioryhmä ilmoitti, että pääkaupunkiseutu on koronan leviämisvaiheessa.