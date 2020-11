Alkoholi pois kokonaan, dippaus mereen... Tunnetut suomalaiset paljastavat keinot, joilla he jaksavat marraskuisessa korona-arjessa

Yhdelle varma keino on jooga tai lenkki työpäivän jälkeen. Toinen paransi oloaan jättämällä alkoholin kokonaan pois. Kolmas löysi ratkaisun talviuinnista.

Psykologi Ilona Rauhala: Nautitaan yhteisestä ruokahetkestä

”Nyt kun juhlat ja matkat on peruttu, yritän tehdä arjesta mahdollisimman hyvää ja laadukasta. Me kiinnitämme kotona paljon huomiota yhteisiin ruokahetkiin ja terveelliseen ja maukkaaseen ruokaan. On kiva kattaa pöytä nätisti ja sytyttää kynttilät ja keskittyä keskusteluihin läheisten kanssa. Se on voimavarani tällä hetkellä, että keskustellaan paljon perheen kanssa – ja muustakin kuin koronasta.

Omaa oloani on parantanut se, että olen jättänyt alkoholinkäytön kokonaan pois. Se on vaikuttanut myönteisesti vireystilaan ja tasannut mielialoja. Olen vähentänyt alkoholinkäyttöä merkittävästi vuosien varrella, mutta nyt korona-aikana olen jättänyt pois sen vähäisenkin.”

Toimittaja ja juontaja Marja Hintikka: Tuulta päin -asennetta

”Jokaisen on hyvä pohtia, mikä on juuri itselle se juttu, josta saa voimaa. Ensimmäinen askel on selvittää, mistä asioista tulee itselle henkisesti ja fyysisesti hyvä olla. Keitä ihmisiä tapaamalla mieli piristyy? Mitä lajeja harrastamalla keho piristyy? Kun sen tietää, niin on jo pitkällä.

Torjun kaamosmasennusta tuulta päin -asenteella. Haluan olla nyt nimenomaan ulkona ja olla sinut sään kanssa. Mitä hirveämpi sää on juoksulenkillä, sitä enemmän tulee voittajaolo. Käyn ystävän kanssa lenkillä, ja sitten käymme meressä dippaamassa, vaikka olisi mikä myrsky. Minulle talviuinti on niin voimallinen elämys, että sen jälkeen tuntuu, etteivät säät enää paina. Kun on käynyt kylmässä vedessä, niin sen jälkeen tuntuu kuin olisi uudestisyntynyt.”

Kirjailija Max Seeck: Hurahda harrastukseen

”Nyt kun reissuja, pikkujouluja ja muuta ohjelmaa on aika vähän, on erinomainen tilaisuus ottaa työn alle jokin tavoitteellinen harrastus. Itse hurahdin juoksuun maaliskuussa, kun korona alkoi, ja kävin lokakuussa juoksemassa puolimaratonin. En todellakaan ole aiemmin ollut kova lenkkeilemään tai erityisemmin nauttinut siitä, mutta siihen jää äkkiä koukkuun. Kehitys on melko nopeaa lähtötasosta riippumatta.”

Yrittäjä ja juontaja Anne Kukkohovi: Päivärytmi auttaa etätöissä

”Olen huomannut, että etätöiden tekoa helpottaa tosi paljon, kun rytmittää päivän. Minulla yrittäjänä päivät ovat tosi erilaisia, ja siinä unohtuu helposti syöminen ja liikkuminen. Olen yrittänyt luoda sellaisen päivärytmin, että aamulla tekee jonkun vaikean asian ja jonkin vähemmän vaikean asian. Sen jälkeen syö kunnolla, se vaikuttaa tosi paljon mielialaan. Loppupäivän voi vastailla meileihin ja tehdä sen tyyppisiä asioita. Sen jälkeen on liikunnan vuoro. Jos se ei ole lenkki, se on joogaa. Pidän siitä joka päivä kiinni.

Jossain vaiheessa rytmi lähti jotenkin sumuiseksi. Se aiheutti sellaista aivosumua, ettei meinannut muistaa, mikä päivä on. Oli sellaista jaksamattomuutta. Ilman rytmiä ja rutiineja kotona tulee helposti vetelä olo, eikä saa oikein mitään aikaiseksi. Koska olen vireimmilläni aamupäivällä, yritän tehdä epämiellyttävimmät asiat silloin. Rutiineista kiinnipitäminen antaa sen tunteen, että on suorittanut jotakin, ja sitten saa suoda itselleen vapaa-aikaa.”

Ravintoloitsija ja kokki Tomi Björck: Eniten iloa tuo työnteko

”Meidän alalla on tosi vaikeaa koronan takia. Nyt voi olla ylimääräisen kiitollinen, että on käynyt asiakkaita. Sanoisin, että tällä hetkellä eniten iloa tuo työnteko. On suunnattoman hienoa, että pääsee toteuttamaan itseään.

Olemme avanneet puolen vuoden aikana kaksi ravintolaa. Minulla on ystävät yhtiökumppaneina. Sekin on tärkeää, että saan tehdä kavereiden kanssa työtä. On harvinaista, että se toimii. Minulla on duunissa ihan supermukava jengi, jonka kanssa pääsee toteuttamaan uusia visioita.

Vaimoni on yrityksessä töissä. Poikani on kahdeksanvuotias ja puhuu jo, että haluaa kokiksi. Hän leikkaa keittiössä kaikkea, ihan hyvät veitsitaidot hänellä on jo. Hänellä on hyvä makuaisti, tulee varmaan äitiinsä.

Lähdemme kuukauden kuluttua Australiaan. Siellä on meidän koti. Olemme olleet täällä nyt kuusi kuukautta putkeen. Oli myös mukavaa, että isänpäivänä näin faijan pitkästä aikaa. On supermukavaa nähdä perhettä ja ystäviä.”

Teresa Välimäki, tv-kokki: Koirien riemu tarttuu

”Minulle tuo iloa koirat aivan hirveästi. Minulla on kaksi kääpiö­mäyrä­koiraa ja englannin­springerspanieli. Ne maadoittavat jotenkin, kun ne eivät ymmärrä mistään koronasta. Niillä on aina sama ilo ja riemu.”

Ilta-Sanomien #arkeenvaloa-kampanja haluaa kannustaa kaikkia jaksamaan yhdessä korona-arjen värittämän pimeimmän vuodenajan läpi. Julkaisemme joka päivä Ilta-Sanomien lukijoiden vinkkejä siitä, millaisista asioista voi ammentaa valoa, iloa ja jaksamista arkeen koronan ja kaamoksen keskellä.

Lähetä vinkki! Mistä asioista sinä olet ammentanut valoa arkeen? Voit kertoa vinkkisi sähköpostiosoitteeseen arkeenvaloa@iltasanomat.fi. Voit laittaa mukaan myös valokuvan tai lyhyen videon tilanteesta. Voit halutessasi esiintyä nimimerkillä.