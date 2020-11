Onko sinulla riittävät tunnetaidot? Erotatko vapaa-ajan työstä? Lääkäri listaa asiat, joista nyt kannattaa pitää kiinni

Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n asiantuntijalääkäri Meri Larivaara kertoo, kuinka voi huolehtia mielen hyvinvoinnista haastavina aikoina.

Kun koronavirus keväällä iski päälle ja muutti kertaheitolla arkielämän, moni ei varmasti uskonut, että talven tullen eletään edelleen koronarajoitusten kanssa.

Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n johtava asiantuntija ja asiantuntijalääkäri Meri Larivaara huomauttaa, että nyt taakse päin katsottuna kevät oli lopulta aika lyhyt ajanjakso.

– Kevät oli sellainen 10 kilometrin juoksu, ja nyt meillä on maraton edessä. Sillä tavalla ollaan vähän haastavamman tilanteen edessä.

Kuinka sitten voisi huolehtia omasta jaksamisesta päivien pimetessä ja koronakurimuksen jatkuessa?

Meri Larivaara kehottaa pohtimaan, mitkä asiat tässä rajoitetussakin arjessa voivat tuottaa hyvää mieltä.

– Sitten nämä perusasiat, kuten sosiaaliset suhteet sekä liikkuminen ja ulkoileminen, tekevät hyvää, hän jatkaa.

Meri Larivaaran kehottaa muistamaan sosiaalisten suhteiden sekä työn ja vapaa-ajan erottamisen merkityksen myös korona-aikana.­

Riittävä lepo on tärkeää, Larivaara muistuttaa. Se saattaa unohtua etenkin etätöiden tekijöiltä, kun kotielämä ja työelämä sekoittuvat toisiinsa.

– Rajan vetäminen työajan ja levon välille on tärkeä, että on aidosti myös vapaa-aikaa.

Päivänvalo edistää jaksamista. Larivaara kehottaakin etätöissä olevia ulkoilemaan valoisan aikaan, jos se vain on mahdollista.

– Etätyö on monesti huokoisempaa ja siinä sallitaan paremmin erilaiset keskeytykset ja tauot. Suosittelen vahvasti sitä, että keskelle työpäivää rakentaa ulkoilutauon.

” Tunnetaidot tarkoittavat sitä, että osaa tunnistaa ja kuunnella omia tunteitaan. Jos ymmärtää, miten tietyt tunteet syttyvät itsessä, niitä voi oppia myös säätelemään.

Erilaiset kulttuuririennot ja vapaa-ajan mahdollisuudet ovat auki, ainakin toistaiseksi. Larivaara kehottaa nauttimaan näistä, tietysti turvaraamit huomioiden.

– Kannattaa tankata näistä hyvinvointia itselleen.

Ihmisen mielelle tekee hyvää, kun saa auttaa ja tukea muita.

Keväällä nopeasti kehittyneen koronakriisin aikana suomalaiset innostuivat olemaan avuksi toisilleen monin tavoin. Larivaara kehottaa, että voisimme yrittää palata tässä mielessä kevään tunnelmiin.

– Me olemme kuitenkin hyväntahtoisia olentoja luonnostaan ja saamme hyvinvointia siitä, jos voimme auttaa muita.

Oman mielenterveyden kannalta Larivaara kannustaa miettimään viime kevättä ja ottamaan sieltä oppeja. Mikä silloin auttoi jaksamaan? Mitä kevään oppeja voi itse yksilöllisesti hyödyntää?

– Kannattaa miettiä myös, mikä keväällä oli raskasta ja miettiä, voisiko nyt tehdä jotakin toisin.

” Rohkaisen hakeutumaan hoitoon vähän matalammalla kynnyksellä. Jos mielenterveyden ongelmat pääsevät pitkittymään, ne usein vaikeutuvat.

Larivaara nostaa esiin tunnetaitojen hyödyllisyyden vaikeina aikoina. Tunnetaidot tarkoittavat sitä, että osaa tunnistaa ja kuunnella omia tunteitaan.

– Jos ymmärtää, miten tietyt tunteet syttyvät itsessä, niitä voi oppia myös säätelemään. Silloin oppii myös tunnistamaan, mistä saa hyvän olon tunteita itselleen.

Jos paha olo on voimakasta, on tärkeää muistaa, että apua on saatavilla.

Esimerkiksi Mieli ry:n kriisitoiminnoista voi saada apua matalalla kynnyksellä. Tällä hetkellä kriisikeskukset ottavat vastaan myös kasvokkaisissa tapaamisissa. Apua on saatavilla myös puhelimitse ja chatissä.

– On tärkeää, ettei jää liian pitkäksi aikaa yksin, koska silloin asiat lähtevät helposti synkistymään omassa mielessä, Larivaara sanoo.

Terveyspalveluihin on syytä hakeutua, jos on huoli omasta mielenterveydestä ja tarve saada lääkärin arvio.

– Kun puhutaan hoitovelasta ja jonoista, niin mielenterveysasioissa ihmiset alkavat helposti kyseenalaistaa, että onko minulla nyt todellista tarvetta hakeutua lääkäriin kun muitakin avuntarvitsijoita on, Larivaara kertoo.

– Rohkaisen siihen, että hakeutuu hoitoon vähän matalammalla kynnyksellä. Jos mielenterveyden ongelmat pääsevät pitkittymään, ne usein myöskin vaikeutuvat.

