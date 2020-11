Pikkujoulujen pääesiintyjäksi tulee Paula Vesala.

Korona-aikana Kela pääsee järjestämään ensimmäistä kertaa talon historiassa kelalaisten yhteiset pikkujoulut.

Yhteiset juhlat 8 000 työntekijän Kelassa onnistuvat, kun ne järjestää etänä.

– Koetetaan saada tähän poikkeukselliseen aikaan vähän yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa ruutujen välityksellä, yhteyspäällikkö Sami Koponen selostaa.

Tähän asti Kelassa on ollut suurta vaihtelua pikkujoulujen vietossa alueittain. Toimintaa on eri puolilla maata. Eri yksiköt ovat järjestäneet omia pikkujoulujaan.

Uudenlaiset, virtuaaliset pikkujoulut alkavat tänään perjantaina kello 17. Juhlat kestävät pari tuntia.

Koponen sanoo, että luvassa on monipuolista ohjelmaa. On sekä ulkopuolisia esiintyjiä että työntekijöiden itse valmistelemaa ohjelmaa. Yksi esiintyjistä on muusikko Paula Vesala.

– Sen lisäksi on meille kaikille yllätyksellisiä vieraita.

Pikkujoulujen kustannusarvio on 120 000 euroa.

– Se on 15 euroa per kelalainen. Pikkujouluihin käytetään työhyvinvointiin tarkoitettua rahaa. Tänä vuonna meillä on erilaiseen työhyvinvointia tukevaan toimintaan budjetoitu noin 50 euroa per kelalainen.

Pikkujoulujen suurin kuluerä on esiintyjien palkkiot, noin 37 000 euroa.

Tekniikka maksaa 26 000 euroa, ohjelmapalvelut 24 600 euroa, etukäteiskuvaukset 8 400 euroa, tilojen järjestelyt 13 700 euroa. Muita mahdollisia kuluja on 10 400 euroa.

Juomat ja ruoat ovat omakustanteisia ja omassa harkinnassa.

Kelan pikkujouluista kirjoitti ensin Iltalehti.