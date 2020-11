Koronaepidemia viivästyttänyt syöpähoitoja huomattavasti – muista hakeutua lääkäriin, jos näitä oireita ilmaantuu

Syöpälääkäreiden mukaan jopa joka kymmenes syöpähoito tai -leikkaus on lykkääntynyt koronan vuoksi.

Diagnoosien ja hoitojen viivästyminen paljastuu siinä vaiheessa, kun potilas on lopulta päätynyt sairaalaan.­

Koronaepidemia on lykännyt ja vähentänyt monien kiireellistä hoitoa vaativien sairauksien, kuten sydän- ja syöpäsairauksien, hoitokertoja. Kuinka moni hoitoa tarvitseva on jäänyt sitä paitsi, on vaikea arvioida. Osviittaa antaa sairaaloihin saapuneiden potilasmäärien lasku.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Mäkijärvi.­

– Tarkkaa numerotietoa potilasmääristä ei ole, mutta meillä oli vaihe, jossa syöpälähetteitä tuli viidestä kymmeneen prosenttia vähemmän kuin tavallisesti, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

– Syöpiä leikkaavat kirurgit ovat kertoneet, että leikattaviksi tulleilla potilailla syövät ovat levinneet tavallista pidemmälle, Mäkijärvi sanoo.

Vaikka hoitojen lykkääntymisen kansanterveydellisistä vaikutuksista on vielä vaikea arvioida, yksilötasolla hoitojen viivästymisellä voi olla merkittäviä seurauksia. Käypä hoito -suosituksen mukaan syöpäkasvain olisi leikattava neljän viikon kuluessa diagnoosista.

Mäkijärven mukaan vastaavaa hoitojen viivästymistä on todennäköisesti tapahtunut myös sydän- ja verisuonisairauksien kohdalla.

Hoitojen viivästyminen on johtunut lähinnä kahdesta syystä: osa potilaista ei koronapelon vuoksi tohtinut hankkiutua hoitoon ja toinen muutos puolestaan tapahtui järjestelmätasolla, kun kiireellistä leikkauskapasiteettia väliaikaisesti vähennettiin terveydenhuollon varautuessa keväällä koronan ensimmäiseen aaltoon. Lisäksi perusterveydenhuollon toimintojen supistaminen koronaepidemian vuoksi on vaikuttanut potilasmääriin.

Julkisen terveydenhuollon puolella tapahtunut varautuminen koronaan heijastui myös yksityisen puolen terveydenhoitoon.

– Meille tuli keväällä seurantaan potilaita enemmän kuin tavallisesti, johtava ylilääkäri Tom Wiklund helsinkiläisestä Docrates Syöpäsairaalasta sanoo.

Yksityissairaalaan ei tulla lähetteillä, vaan potilaat hakeutuvat sinne itse. Sama julkisella puolella havaittu potilasmäärien lasku havaittiin keväällä myös yksityissairaalassa.

– Huhtikuun puolivälistä aina heinäkuuhun saakka potilasmäärät laskivat 20-30 prosenttia, mikä oli poikkeuksellista. Rintasyöpäpotilaiden kohdalla pudotus oli suurin, Wiklund kertoo.

Nyttemmin luvut ovat palautuneet korona-aikaa edeltäneelle tasolle.

Tilastokeskuksen ylläpitämässä kuolinsyytilastossa hoitojen viivästyminen ei toistaiseksi ole näkynyt, mutta tilanne voi muuttua näkyväksi muutaman vuoden kuluessa. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan syöpäkeskukseen tulleiden lähetteiden määrä on tänä vuonna laskenut aikaisemmasta.

Vaikka syöpälähetteet ovat vähentyneet, ei syöpä sairautena ole hävinnyt minnekään.

Johtava ylilääkäri Johanna Mattson HUS syöpäkeskuksesta.­

– Lähetteitä on tullut keväästä lähtien 5–10 prosenttia vähemmän kun tavallisesti, johtava ylilääkäri Johanna Mattson HUS syöpäkeskuksesta sanoo.

Ilmiön taustalla oletetaan olevan ihmisten tuntema pelko koronatartunnasta. Joitakin syöpäseulontoja vähennettiin keväällä eikä niihin tai vastaanotolle hakeuduttu yhtä herkästi kuin aikaisemmin, joten syöpiä jäi havaitsematta.

Syöpätapauksista tilastoja pitävän Suomen syöpärekisterin tiedossa ei ole, miten koronaepidemia on vaikuttanut syöpäsairauksien hoitoon.

– Kuluvan vuoden ennakkotilastot eivät ole vielä valmistuneet. Emme pidä kuitenkaan mahdottomana, etteikö kevään koronatilanne olisi vaikuttanut syöpähoitoihin tai mahdollisesti syöpäkuolemien määrään, Suomen syöpärekisterin johtaja Nea Malila sanoo.

Koska syöpä on etenevä sairaus, pelko syöpädiagnoosien ja hoidon viivästymisestä herättää huolta terveydenhoidon ammattilaisten parissa.

– Yksittäiset lääkärit ovat raportoineet, että syövät tulevat hoitoon aiempaa edenneemmässä vaiheessa. Lähtökohtaisesti on tärkeä asia, että syöpä havaitaan mahdollisimman varhain. On tärkeää, että tutkimuksiin hakeudutaan, jos siihen on aihetta. Mattson sanoo.

Syöpä havaitaan tyypillisesti syöpäseulonnoissa, lääkärin vastaanotolla tai omatoimisesti muutoksia havainnoimalla.

– Jos on havaitsee esimerkiksi uuden kyhmyn, poikkeavaa veristä vuotoa ulosteessa, virtsassa tai ysköksessä, asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Samoin, jos kehossa on viikkoja jatkuneita alkuperältään epäselvä kipuja tai jos paino selittämättömästä syystä alkaa laskea. Poikkeavat luomet ja ihomuutokset on myös syytä tutkituttaa, Mattson luettelee.

Välttämättä ei oireiden vuoksi ei tarvitse mennä oikopäätä paikan päälle, vaan oireselvitykset voi käynnistää myös etävastaanotolla. Tärkeintä on, että asiaa ei jätä silleen.

– Koronaepidemian vuoksi ei pidä jättää hoitoon hakeutumista väliin, Mattson muistuttaa.