Jyrki Lehtolan kolumni: Vain veltot eleet voivat lopettaa rasismin!

Taiteen voisi kuvitella kulkevan jollain lailla ajan mölisevää henkeä vastaan tai ainakin olevan välittämättä siitä, Jyrki Lehtola kirjoittaa kolumnissaan.

No oli jo aikakin! Valtion nykytaidemuseo Kiasmassa on kurkotettu kohti tähtiä, huomattu, että turhan kaukana, ja koottu työryhmä pohtimaan, miten liftata ajassa liikkuvien aiheiden selkään.

Sen seurauksena Kiasma on ilmoittanut irtisanoutuvansa rasismista. Museonjohtaja Leevi ”Leevi X” Haapala on mennyt jopa niin pitkälle, että on julistanut Kiasman harjoittavan ”nollatoleranssia rasismille”, huh huh!

Nyt kun Kiasmassa on nähty valo, siellä tehdään muiden kulttuurilaitosten tavoin pelokkaita korjausliikkeitä.

Kiasma on vuosien saatossa esitellyt saamelaisia pilkkaavaa taidetta, alistanut romanikerjäläisiä ja esitellyt kyseenalaisella tavalla afrikkalaista taidetta. Nyt on tullut aika ilmoittaa suoraselkäisesti, että meidän on palkattava lisää koulutettuja maahanmuuttajia, jotka voisivat sitten hämmentyneinä istuskella – ehkä jopa tanssia! – osana suomalaistaiteilijan rasismin vastaista installaatiota, hyvä meininki!

Valon nähnyt Kiasma antaa myös uuden vastauksen ikuisuuskysymykseen ”Mitä taide on?”. Se on varovainen lista oikeamielisiä teemoja, joita taiteessa olisi syytä tuoda esille, ja jos kyllin monta kohtaa on ruksattu listassa, se on taidetta.

” Kulttuurilaitoksille taiteen on seistävä häviäjien puolella taistelussa, jossa häviäjät ovat jo voittajia.

Siksi kulttuurilaitoksissa katsellaan nyt valaistuneina taidetta suhteessa siihen, täyttääkö se uudet taidekriteerit, joissa vähemmistökulttuurit ovat yksipäinen, narsistinen möykky, joka haluaa taiteelta vain mahdollisuuden tuijottaa murheellisena itseään, ja minkä tahansa muun esittäminen voi loukata niitä.

Joku voisi luulla, että tuo on käänteistä rasismia, jossa vähemmistöjä pidetään yksinkertaisina ongelmalapsina, mutta jos näin on, ei hätää, perustetaan työryhmä ja irtisanoudutaan vuoden kuluttua myös käänteisestä rasismista.

Maailma muuttuu paremmaksi vain, jos hyviä asioita ajattelevat ilmoittavat toisille hyviä asioita ajatteleville ajattelevansa hyviä asioita, ja sitten kaikki ajattelevat hyviä asioita ja toivovat niille hyvää jatkoa. Kun näin tapahtuu, järistykset yhteiskunnassa ja jokaisen arjessa voi suorastaan kuulla, jos ne kuuluisivat.

Taiteen voisi kuvitella kulkevan jollain lailla ajan mölisevää henkeä vastaan tai ainakin olevan välittämättä siitä. Lähihistoria on onneksi todistanut, että kiinnostavimmillaan taide on ajan hengen aktiivista nuuhkimista ja haluttomuutta puolustaa persiljaa, jos ajassa tuoksuu tuore korvapuusti.

Kulttuurilaitoksille taiteen on seistävä häviäjien puolella taistelussa, jossa häviäjät ovat jo voittajia. Siksi Kiasma tai muut kulttuurilaitokset eivät ole vielä julistaneet vastustavansa köyhyyttä. Sen taistelun ne häviäisivät, eikä köyhyys edes ole niin merkittävä ongelma, koska köyhät ovat onneksi hiljaa.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.