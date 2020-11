Lakialoite eturauhasyöpäseulonnoista sai laajan kannatuksen eduskunnassa

Peräti 141 kansanedustajaa allekirjoitti lakialoitteen.

Kansanedustaja Sari Tanuksen (kd) eturauhassyöpäseulontoja koskeva lakialoite sai laajan kannatuksen osakseen eduskunnassa torstaina.

Tanus ehdottaa lakialoitteessaan, että eturauhassyöpäseulontojen järjestäminen lisätään viralliseen, kansalliseen seulontaohjelmaan. Peräti 141 kansanedustajaa allekirjoitti lakialoitteen.

Tanuksen lakialoite sai laajasti kiitosta osakseen sekä hallitus- että oppositiopuolueista eduskunnan täysistunnossa käydyssä lähetekeskustelussa.

Tanus muistutti puheenvuorossaan, että eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Hänen mukaansa eturauhassyöpäseulontojen lisääminen kansalliseen seulontaohjelmaan on myös tasa-arvokysymys, sillä naisilla on ollut kohdunkaulan syövän ja rintasyövän seulontoja jo vuosikymmenten ajan.