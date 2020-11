Nämä rajoitukset tulivat leviämisvaiheessa Vaasaan – ylilääkäriltä tiukat terveiset pk-seudulle: ”Opimme kantapään kautta”

Leviämisvaihe on määritelty näin

+ Tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin: Ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta per 100 000 asukasta ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta per 100 000 asukasta.

+ Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 %.

+ Positiivisten näytteiden osuus on yli 2 %.

+ Alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä.

+ Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Lähde: THL