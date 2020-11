Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi MTV:lle: ”Paljon on vaaran merkkejä ilmassa”.

Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen. Asiasta kertoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Twitterissä.

– Pääkaupunkiseudun korona-koordinaatioryhmä päätti juuri todeta, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen. Tiedotamme huomenna klo 11 tähän liittyvistä uusista rajoituksista, suosituksista ja muista toimista, Vapaavuori kertoo.

Asiasta kertoi myös Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Ylelle. Hän sanoo, että pääkaupunkiseudun kuntien on todettu siirtyneen koronaepidemian kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

Hän tähdentää tämän tarkoittavan Helsinkiä, Vantaata, Espoota ja Kauniaista siinä sivussa.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toteaa MTV:lle, että huolestuttavaa on se, että tartunnan lähteitä on siellä sun täällä. Lisäksi yli 70-vuotiailla on nyt ilmentynyt koronatartuntoja, mikä on huolestuttavaa.

Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöillä on ollut tartuntoja ja alistumisia.

– Paljon vaaran merkkejä on ilmassa, ja jotain toimenpiteitä tässä tarvitaan, Mäkijärvi toteaa MTV:lle.

Lisää pian.