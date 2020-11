Kuinka jaksaa yli koronan ja kaamoksen?

Korona-arjen pitkittyminen yhdistettynä talven pimeyteen koettelee monen jaksamista. Ilta-Sanomien #arkeenvaloa-kampanja kehottaa meitä kaikkia etsimään iloa ja hyvinvointia tuottavia pieniä asioita arjessa ja jakamaan ne muille.

Turnausväsymys on tällä hetkellä monen korona-arjen sankarin vallitseva tunnelma. Vielä keväällä jaksettiin tarttua koronaviruksen muuttamaan arkeen tarmokkaasti ja tsemppihengellä. Kuten Mieli ry:n asiatuntija Meri Larivaara sanoo IS:n haastattelussa, nyt huomataan, että korona ei ollutkaan pikapyrähdys vaan maraton. Vuoden pimein aika on käsillä, ja moni huomaa olevansa maitohapoilla.

Mistä ammentaa jaksamista ja iloa arkeen, jota saattavat värittää huoli omasta ja läheisten terveydestä ja toimeentulosta? Samalla monet normaalisti arkeen iloa ja voimaa tuoneet harrastukset ja menot ovat jäähyllä ja ihmiskontaktit vähissä. Etätöissä päivät toistavat toisiaan samanlaisina ja apaattinen olotila voi vallata mielen.

Ilonaiheita ja jaksamista tukevia asioita kannattaa nyt etsiä läheltä, omasta arjesta.

Vanhan viisauden mukaan jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Siispä Ilta-Sanomien tänään alkava #arkeenvaloa-kampanja kehottaa kaikkia lukijoitamme jakamaan omat ilonaiheensa ja päivien piristysruiskeensa sekä jaksamisvinkkinsä muillekin.

Vinkit voivat olla käytännöllisiä, hupsuja tai arkisia – mikä tahansa sinun mieltäsi on viime aikoina piristänyt! Julkaisemme näitä vinkkejä jatkossa joka päivä läpi pimeimmän talven.

Kenties korona-ajasta on seurannut myös jotakin hyvää. Olemme oppineet pysähtymään ja arvostamaan arkisia asioita, joita aiemmin piti helposti itsestään selvyyksinä.

Lisäksi mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta keskustelemisesta on tullut arkisempaa. Kun kaikilla on tavalla tai toisella vähän hankaluuksia elämässä, on helpompi ottaa oman elämän haasteet puheeksi. Mielen ongelmissa ei ole mitään hävettävää.

Suomalaiset ovat olleet kuuliaisia koronarajoitusten noudattajia. Kuuliaisen kansanluonteemme kääntöpuolena on, että mielen ongelmien kanssa sinnitellään helposti liian kauan yksin. Ajatellaan helposti, että omat ongelmat eivät ole tarpeeksi suuria, jotta voisi hakea apua.

Jos mikään ei tunnu enää tuottavan iloa ja tulevaisuudessa ei näe toivoa, hälytyskellojen pitäisi soida. Mikäli on huolissaan omasta mielen­terveydestään, ammattiapua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Yritetään löytää iloa arjesta. Pimeys väistyy taas uuteen kevääseen, korona ei kestä ikuisesti. Mennään yhdessä valoa kohti.

Lähetä vinkki! Mistä asioista sinä olet ammentanut valoa arkeen? Voit kertoa vinkkisi sähköpostiosoitteeseen arkeenvaloa@iltasanomat.fi. Voit laittaa mukaan myös valokuvan tai lyhyen videon tilanteesta. Voit halutessasi esiintyä nimimerkillä.