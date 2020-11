Rajoitusten myötä alkanut yökahvilatoiminta on saanut useat asiakkaat ”tankkaamaan” ennen kadulle joutumista.

Ravintoloiden uusien koronarajoitusten myötä syntynyt ”yökahvilatoiminta” on alkanut vaikuttaa asiakkaiden juomatapoihin.

Uusien rajoitusten myötä ravitsemisliikkeet saavat avata ovensa uudelleen yhden tunnin kiinniolon jälkeen. Juhlinta saa jatkua aamuun asti ilman anniskelua.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina Aluehallintoviraston saaneen viikonloppuna ilmoituksia useista helsinkiläisistä baareista, joissa ihmiset vaikuttivat olevan erittäin humalassa siitä huolimatta, että ravintolat noudattivat ohjeistuksia eivätkä myyneet alkoholia.

– Anna K -karaokebaarissa ihmiset olivat paikalla käyneen poliisin mukaan juoneet limua umpipäissään, Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen kertoi Ilta-Sanomille.

– Turvavälejä ei noudatettu, ja paikka oli täynnä, hän sanoo.

Helsingin Sanomien haastatteleman Anna K:n ravintolapäällikön Kreeta Kontion mukaan meno on muuttunut villiksi uusien rajoitusten myötä. Hän pitää suurimpana ongelmana sitä, että ovet täytyy sulkea tunniksi.

– Se tunti siinä välissä on vaarallinen. Siinä ehtii lähteä vaikka tyhjentämään hotellin minibaarin tai kotiin hakemaan viinaa. Emme me sitä ravintoloissa voi vahtia, hän kertoo HS:lle.

Asiakkaiden juomistavat ovat hänen mukaansa muuttuneet samassa tahdissa rajoitusten kanssa. Viinaa saatetaan ”tankata” ennen kadulle joutumista.

– Tunnin seisomista ulkona yritetään helpottaa juomalla tiukkaa viinaa. Ikinä ennen meillä ei ole ollut tällaisia myyntipiikkejä. Osalla on pieni paniikki sen pilkun kanssa, hän sanoo.

Kontio on huomannut, että häiriökäyttäytyminen ja metelöinti Helsingin kaduilla on lisääntynyt. Hänen mukaansa Anna K:ssa ei ole ollut ongelmia, eikä ravintola ole saanut huomautuksia viranomaisilta. Sen sijaan ravintola on joutunut ”someraivon” kohteeksi, ja henkilöstö on saanut uhkauksia.

Rajoituksia koskeva hallituksen asetus on voimassa joulukuun puoleenväliin asti.

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa alkoholijuomien anniskelu pitää lopettaa nykyiseen tapaan viimeistään kello kymmeneltä illalla kaikissa ravintoloissa.