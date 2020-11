Kahvihuoneet ja työpaikkojen taukotilat ovat uusia tautipesäkkeitä.

Koronatilanne on pahentunut Suomessa.

Suomessa on raportoitu 351 uutta koronatapausta. Tautitapauksissa meni torstaina rikki 20 000 raja.

Yli puolet tartunnoista tulee lähipiiristä, kodeista ja yksityistilaisuuksista. Entistä enemmän on todettu koronan tarttuneen työpaikoilta. Jäljitystyössä on todettu, että joka viides sairastunut on saanut tartunnan työpaikalta.

– Työpaikkojen taukotilat ja kahvitilat ovat paikkoja, joissa turvaetäisyyksien pitäminen ja hygieniatoimet ovat erityisen tärkeitä, sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi ministeriön ja THL:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

Tilanne on pahentunut Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Tunnuslukujen perusteella korona on siirtynyt leviämisvaiheeseen.

– Nyt on aika toimia tälläkin alueella, Voipio-Pulkki vaati.

Voipio-Pulkki sanoo, että alue on ollut hankala alusta asti.

– Alueelle pääsi käymään vähän hullusti keväällä. Tartunnat tulivat hyvin suurelta osin tälle alueelle ja jollakin tavalla virus pääsi leviämään väestöön.

Virus uinui kesän aikana. Syksyllä virus lähti leviämään väestön keskuudessa. Vaikka jäljittämistyötä tehdään paljon, viruksen jäljittäminen on hankalaa.

Uudenmaan tilanne heijastuu koko maahan.

– Maassa saa liikkua vapaasti. Silloin siellä, missä tautia on, meidän pitäisi pyrki hillitsemään sitä.