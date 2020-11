”Tässä valitettavasti kävi inhimillinen virhe.”

Äkäinen marrasmyräkkä tekee parhaillaan tuhojaan ympäri Suomea.

Kello 6.45 Helsingin pelastuslaitos hälytettiin Suomen tunnetuimpien ja korkeimpien ”pilvenpiirtäjien” alueelle Kalasatamaan.

– Siellä oli levyjä lentänyt alas, kerrottiin Tilannekeskuksesta.

Helsingissä tuulen voimakkuus oli aamulla puuskissa 18 metriä sekunnissa.

Paikalle hälytettiin myös poliisi.

– Poliisi tutkii, mistä ne tulivat alas.

Helsingin poliisin johtokeskuksen mukaan paikalla käynyt partio löysi maasta vanerilevyjä.

– Syynä on ollut tuuli. Kukaan ei loukkaantunut. Asiasta on ilmoitettu rakennustyömaalle, poliisista kerrottiin.

IS otti aluksi yhteyttä henkilöön, jonka SRV on kotisivuillaan ilmoittanut turvallisuuspäällikökseen. Kävi ilmi, että henkilö on jättänyt SRV:n jo 1,5 kuukautta sitten ja on nykyisin töissä eri yhtiössä.

Nykyinen turvallisuuspäällikkö on Aleksi Auer, joka alkoi heti selvittää asiaa kuultuaan siitä IS:lta.

– Aamulla kello 6.30 siellä putosi 12. kerroksesta alas kaksi vanerilevyä, Auer kertoo.

Työt työmaalla oli aloitettu kello 6.

– Toinen levy putosi Työpajankadun puolelle, mutta työmaa-alueen sisäpuolelle. Toinen vaneri oli katkennut kahtia. Toinen osa putosi työmaa-alueelle, toinen Keskon pääkonttorin terassille tien toiselle puolelle, Auer kertoo.

– Henkilövahinkoja ei ole sattunut.

Kyseinen runkovaiheessa oleva rakennustyömaa on entinen Kompassi, nykyinen kiinteistösijoittaja Kojamon Lumo 1, jonka rakentaminen alkoi keväällä, ja josta tulee 30 kerroksellaan samankorkuinen kuin jo valmis Majakka (134 metriä) ja valmistumassa oleva Loisto (124 metriä).

Kohteet ovat Suomen korkeimpia asuinkerrostaloja.

Auer arvioi yhden levyn painavan enintään neljä kiloa. Hän arvelee katkenneen vanerin osuneen matkalla alas johonkin rakenteeseen.

– Myrskytuulen voima on valtava, se on ottanut sen mukaansa.

Auer kertoo SRV:n tiedostaneen myrskyn lähestymisen jo keskiviikkona.

– Siellä tehtiin työmaalla korjaavia toimenpiteitä, mutta on käynyt inhimillinen virhe, yksittäinen asia kokonaisuudesta jäi varmistamatta eli vanerinipun sidonnan puute aiheutti tämän äärimmäisen vakavan läheltä piti -tilanteen.

Auer haluaa korostaa, että SRV:llä ovat korkean rakentamisen turvallisuusasiat kunnossa.

– Tässä valitettavasti kävi inhimillinen virhe.

Viime keväänä Kalasataman Majakka nousi otsikoihin, kun sieltä oli ainakin osittain tahallaan heitelty esineitä. Alas oli tullut muun muassa oluttölkkejä, paistinpannu, kuohuviinipullo ja numerokylttejä.

Yksi lasipullo oli osunut parin metrin päähän kauppakeskus Redistä ulos tullutta naista. Poliisille tehtiin kolme rikosilmoitusta. Tilanteita luonnehdittiin hengenvaarallisiksi jo yksistään Majakan korkeuden vuoksi.

Viimeiset esineet putoilivat vielä kesäkuun alussa.

Helsingin pelastuslaitoksella oli keskiviikkoillasta lähtien tasaiseen tahtiin pieniä vahingontorjuntatehtäviä, muun muassa Reimarlassa kaatui torstaina aamuviideltä puu ulkoilutien valojohtojen päälle. Kohteen raivasi lopulta sähköyhtiö Helen.