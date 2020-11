Joulunalus ratkaisee sen jatkuuko Suomen koronaonni. Ratkaisuottelu käydään pääkaupunkiseudulla, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Suomessa eletään joulun alla toivon ja pelon aikaa. Uutiset maailmalta kertovat, että koronavirukseen voi olla hyvinkin pian rokotteita tarjolla. Samaan aikaan tartunnat lisääntyvät erityisesti Uudellamaalla. Lisärajoituksia ihmisten arkeen harkitaan.

Kanttia kysytään päättäjiltä, mutta sitä kysytään myös kansalaisilta.

Ratkaiseva voi nyt olla pääkaupunkiseudun tilanne. Suuri väkimäärä tekee jäljittämisestä ja tukahduttamisesta vaikeaa. Vakava paikallinen epidemia voi käynnistyä äkkiä ja levitä sitten muualle maahan.

Keväällä tämän estämiseksi suljettiin koko Uusimaa. Syksyllä näin kovilta toimilta on haluttu välttyä.

Julki on kuitenkin tullut selviä näkemyseroja maan hallituksen ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmää välillä. Ne henkilöityvät pormestari Jan Vapaavuoreen ja ministeri Krista Kiuruun.

Sellaisille ei olisi aikaa. Jos tilanteen hallinta pettää nyt pääkaupungissa, pian kärsii koko maa.

Ihmetystä ja pelkoa

Sekä hyviä että huonoja uutisia satelee nyt joka puolelta. Ei ole ihme, jos ihmisten ajatukset ovat sekaisin.

Voiko jo huokaista helpotuksesta? Vai edelleen vain varoa?

Ilmeisesti pitää varoa.

Suomen asema koronaviruksen kourissa kärsivässä Euroopassa on ollut ällistyttävän vakaa. Länsirajan takana Ruotsissa tilanne tiedetään huonoksi. Itärajan takana Venäjällä tilanne tiedetään huonoksi ja se voi oikeasti olla vielä huonompi.

Koko keskinen Eurooppa on koronahalvauksessa. Paikoin rajoituksia vastaan on osoitettu mieltä raivokkaastikin. Silti on varmaa, että ilman niitä sairauden kaatamia ja siihen kuolleita olisi nopeasti paljon enemmän.

Suomen onnen syitä ehtivät pohtia tulevat tiedemiehet. Jos se jatkuu niin, että pohdittavaa tulevaisuudessa on. Se on kiinni päättäjistä kaikilla tasoilla ja ennen kaikkea kansalaisista.