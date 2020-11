Alaikäisten epäillyt henkirikokset ja niiden yritykset rajussa nousussa – psykiatri Hannu Lauerma arvioi, mitkä ovat syyt väkivaltaisuuteen

Psykiatri Hannu Lauerma toivoo lastensuojelulle lisää resursseja, jotta ongelmiin voitaisiin puuttua riittävän varhaisessa vaiheessa.

Alle 18-vuotiaiden henkirikokset ja niiden yritykset ovat lisääntyneet rajusti kuluvan vuoden aikana, ja niistä on myös uutisoitu tiuhaan.

Vuonna 2020 poliisin tietoon on tullut 43 alle 18-vuotiaan tekemäksi epäiltyä henkirikosta tai sellaisen yritystä. Asia käy ilmi Poliisihallituksen tilastoista. Määrä on moninkertaistunut, sillä viimeisen viiden vuoden aikana vastaava luku on vaihdellut yhdeksän ja kuudentoista välillä.

Poliisitarkastaja Kimmo Halme sisäministeriöstä toteaa, että kokonaisrikollisuuteen suhteutettuna määrä on vähäinen, mutta herättää sisäministeriössä suurta huolta.

– Ehkä tässä haluaisi korostaa sitä, että ollaan ajoissa liikenteessä. Huomataan jonkinnäköistä värähtelyä, niin ollaan ajoissa ja reagoidaan siihen. Totta kai jokainen rikos on vakava, varsinkin väkivaltarikos, Halme sanoo.

Halme muistuttaa, ettei luvuista voi vielä tässä vaiheessa tehdä kovinkaan syvällistä analyysia. Lukemat eivät ole vielä lopullisia ja epäiltyjen määrät voivat muuttua vielä suuntaan ja toiseen esimerkiksi tutkinnallisista syistä. Vuoden 2020 luvut vahvistetaan vasta alkuvuonna 2021.

– Maailma menee helposti siihen, että tuijotetaan tilastoa ja ajattelu loppuu siihen. Työ jatkuu nyt siten, että selvitellään, mistä tällainen kohouma johtuu. Se työ on vasta edessä, ja siihen on varmasti monia syitä, Halme toteaa.

Helsingin Vallilaan tuotiin kynttilöitä sen jälkeen, kun tieto paikallisen Alepan edessä tapahtuneesta puukotuksesta levisi.­

Pari viikkoa sitten Helsingin Vallilassa tapahtui henkirikos, jossa kuoli vuonna 2001 syntynyt mies. Helsingin käräjäoikeus vangitsi viime viikolla todennäköisin syin taposta epäiltynä kaksi 16-vuotiasta poikaa. Toista vangituista pojista epäillään myös lokakuussa Tampereella tapahtuneesta tapon yrityksestä

Teosta epäillään lisäksi yhtä 14-vuotiasta poikaa, joka ei kuitenkaan ole ikänsä puolesta rikosoikeudellisesti vastuullinen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio kertoi IS:lle, että poliisin epäilyjen mukaan tapahtumiin liittyy tilanne, jossa epäillyt olivat hankkimassa huumeita.

Lokakuun lopulla kerrottiin 15-vuotiaasta tytöstä, jota epäillään murhan yrityksestä. Helsingin keskustassa tapahtuneen teon uhrina oli poliisi, jota tyttö yritti lyödä hedelmäveitsellä kiinniottotilanteessa.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Marko Forssin mukaan tyttö oli poliisille entuudestaan tuttu, mutta aiemmin tämä ei ollut kohdistanut poliisiin väkivaltaa.

Poliisimies sai tilanteessa lieviä fyysisiä vammoja. Epäiltyä rikosta tutkitaan murhan yrityksenä, koska teko kohdistui virkatehtävissä olleeseen poliisiin. Tyttö on tällä hetkellä tutkintavankeudessa todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä.

” Minun virkaurallani en muista vastaavaa tapahtuneen koskaan, vaan kyseessä on todella poikkeuksellinen tapaus.

Syksyn aikana on lisäksi Kirkkonummella ja Tampereella on tapahtunut epäiltyjä henkirikoksen yrityksiä, joista epäillään alle 18-vuotiaita henkilöitä.

Tampereen tapauksessa epäilty teko oli poliisin mukaan ennalta suunniteltu. Teosta epäillyt 16- ja 17-vuotiaat pojat valitsivat uhrin sattumanvaraisesti, mutta ennakkoon tekijät olivat päättäneet, että kohde on mies.

Kirkkonummen tapauksessa epäiltynä on kuusi henkilöä, joista nuorin on 15-vuotias. Todennäköisin syin epäiltynä vangittuna on yhä yksi henkilö, joka on 16-vuotias poika. Poikaa epäillään lisäksi toisesta tapon yrityksestä, joka tapahtui hieman aiemmin.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Nina Kankaan mukaan on erittäin harvinaista, että näin nuoria epäillään erittäin vakavista rikoksista, ja että yksi epäilty liittyy kahteen lyhyen ajan sisällä tapahtuneeseen rikokseen.

– Minun virkaurallani en muista vastaavaa tapahtuneen koskaan, vaan kyseessä on todella poikkeuksellinen tapaus, Kangas kertoi poliisitiedotteessa.

Hannu Lauerman mukaan suuri osa nuorten väkivaltaisesta käytöksestä selittyy perheoloilla.­

Mistä nuorten väkivaltainen käytös sitten johtuu? Psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Hannu Lauerman mukaan kaikesta asosiaalisuudesta noin puolet määräytyy geneettisesti ja puolet kasvuympäristöllä.

Asosiaalinen persoona määritellään sellaiseksi epäsosiaaliseksi henkilöksi, joka ei sopeudu yhteiskuntaan sekä jatkuvasti ja katumatta loukkaa toisten oikeuksia.

– Tiedetään, että on olemassa temperamenttiin vaikuttavia geenejä, jotka vaikuttavat todennäköisyyteen käyttäytyä väkivaltaisesti. Mutta erittäin suuri osuus eli noin puolet on siitä, millaisessa perhehelvetissä lapsi kasvaa, Lauerma toteaa.

– Jos kasvetaan sellaisessa perheessä, jossa ei ole minkäänlaista tukea tai ohjausta, vanhemmilla on asosiaalinen tausta, perheessä ei välttämättä ole vuorokausirytmiä tai ruokaa, hampaita ei opeteta harjaamaan, koulunkäyntiä ja harrastuksia ei tueta ja lasta häväistään ja ehkä nolataan tunneilmaisusta, jopa pahoinpidellään. Sieltä on kyllä vaikea nousta vahvaan ja normaaliin ihmisyyteen, Lauerma sanoo.

Lauerma toivoo lastensuojelulta varhaisempaa puuttumista edellä mainitun kaltaisiin tapauksiin. Hän toivookin lastensuojelulle lisää resursseja, jotta lasten kasvamista väkivaltaisiksi ja rikollisiksi voitaisiin estää.

” Kun kysytään opettajilta, että ketkä ovat mahdollisia myöhäisempiä rikollisia, niin he osaavat ennustaa varsin hyvin.

– Varhainen puuttuminen, selvästi alle kymmenen ikävuoden, ehkäisee vahvimmin epäedullista kehitystä. Tästä on tieteellistä näyttöä.

Myös kouluilla on oma roolinsa ongelmalasten tunnistamisessa. Lauerman mukaan opettajat ovat varsin taitavia havaitsemaan ongelmalapset, mutta yksin koulujen vastuulle asiaa ei kuitenkaan voi sysätä.

– Tästäkin on näyttöä. Kun kysytään opettajilta, että ketkä ovat mahdollisia myöhäisempiä rikollisia, niin he osaavat ennustaa varsin hyvin. Koulun niskaan ei voi kaataa kaikkea, kouluilla on velvollisuus opettaa koko ikäluokkaa. On mahdotonta vaatia opettajilta sitä, että he tämän kaiken taakan kantaisivat.

Korjaus 19.11.2020 klo 7.46: Otsikkoa muutettu