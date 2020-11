Koronan vuoksi lisätty maastoruokailu sai varusmiehet valittamaan nälästä – näin palautteeseen on reagoitu

Korona-ajan takia pakkiruokailua on lisätty ja varusmiehet ovat valittaneet nälkää. Puolustusvoimat ja Leijona Catering ovat vastanneet kritiikkiin kasvattamalla annoskokoja ja lisäämällä ruokailun valvontaa.

Osa varusmiehistä on kokenut, että ruokaa ei maastossa ole riittävästi tarjolla, eikä sillä lähde nälkä. Kuvituskuva.­

Koronan vuoksi varuskunnissa on lisätty maastoruokailua merkittävästi. Varusmiehet on jaettu joukko-osastoissa kolmeen ryhmään, joista jokainen ruokailee maastossa vuorollaan jopa parin viikon ajan.

Osa varusmiehistä on kokenut, että ruokaa ei maastossa ole riittävästi tarjolla, ja että sillä ei lähde nälkä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi Ilta-Sanomille keskiviikkona, että palautetta on kuunneltu ja ruoka-annoksien riittävyyteen ja monipuolisuuteen kiinnitetään nyt enemmän huomiota.

Puolustusvoimien ruokahuollosta vastaavan Leijona Cateringin viestintäpäällikkö Suvi Pitkäsen mukaan maastoruokailua on keväästä saakka monipuolistettu erityisesti kasvisten ja hedelmien osuutta kasvattamalla.

– Varuskunnista tulleen palautteen perusteella maastoruokailuun on toimitettu enemmän salaattia, vihanneksia ja hedelmiä varsinaisen ruoan lisäksi, Pitkänen sanoo.

Lisäksi annoskokoja on kasvatettu. Ruokaa siis kuljetetaan varuskuntakeittiöistä maastoon enemmän ja sitä saa saa kauhoa pakkiin runsaammin.

– Heti, jos meille on tullut tietoa, että jää nälkä niin annoskokoja on kasvatettu ja välipaloja on toimitettu enemmän tilausten mukaan, Pitkänen sanoo.

Syyskuun alussa Leijona Catering myös laajensi maastoruokailun ruokalistan kierron kahdesta viikosta viiteen viikkoon.

– Silloin maastossakaan ei heti tule sama ateriakokonaisuus vastaan, sanoo majuri Pasi Hurskainen Puolustusvoimien logistiikkaosastolta.

Varusmies: miltä maastoruokailu nyt näyttää? Onko jokin ruokailussa muuttunut palvelusaikanasi? Ota yhteyttä IS:n toimituksen Whatsapp-numeroon 040 660 9019.

Syksyn aikana myös ruokailun valvontaan on alettu kiinnittää enemmän huomiota.

– On lisätty ohjausta ruokien tilaamiseen ja noutamiseen varuskuntaravintolasta, jotta sieltä osataan ottaa mukaan kaikki mitä kuuluu ja tarkastaa, että lasti on tilauksen mukainen, Hurskainen sanoo.

Itse ruokailuun liittyvää koulutusta on lisätty niin varusmiehille kuin henkilökunnallekin.

– Että muistetaan ohjeistaa ja valvoa, että ateria nautitaan silloin, kun se on tarkoitettu ja ruoan mukana tulevia jako-ohjeita noudatetaan. On myös tärkeää, että muistetaan jakaa kaikki mitä ateriaan kuuluu, myöskin lisukkeet.

Hurskaisen mukaan varusmiehille on myös korostettu sitä, että päivittäisen kalorimäärän täyttymiseksi päivän kaikki neljä ateriaa tulee nauttia täyspainoisesti.

– Ettei käy sellaista, että jos jokin ruoka ei ole ihan oman suun mukaista niin jätetään se väliin ja toivotaan, että seuraavalla ruoalla on jotain herkumpaa, jota voi syödä enemmän.