Tämä työryhmä esittää, missä järjestyksessä suomalaisten tulisi saada koronarokote – kaikki suositukset eivät ole menneet läpi

Kaikkien Krarin esittämien rokotusten järjestämiseen ei ole menneisyydessä ollut varaa.

THL on Kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä hyvin edustettuna. Kuvassa johtava asiantuntija Jussi Sane, ryhmän sihteeri ylilääkäri Hanna Nohynek ja ylilääkäri Taneli Puumalainen.­

Minkälainen koronarokote suomalaisille valitaan, missä järjestyksessä suomalaisia rokotetaan – muun muassa näistä asioista esitti keskiviikkona suosituksensa Krar eli Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajan asettama ryhmä teki esityksen myös koronarokotteen jakelusta.

Hallitus on linjannut, että rokotteita hankitaan riittävästi koko väestön tarpeisiin, mutta alkuun sitä ei riitä kaikille. Krar suositteli, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville kolmelle ryhmälle: koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

– Ryhmä tekee esityksen THL:lle. THL vie sen sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallitus aikanaan päättää, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, professori Ville Peltola kuvaa marssijärjestystä.

Peltola ei ota kantaa siihen, ovatko asiantuntijaryhmän esitykset aina menneet läpi ylemmissä portaissa.

Hän sanoo, että kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä toimii hyvässä yhteistyössä. Siinä on myös THL:n edustajia jäseninä.

– Toki asiat aina muuttuvat, eivät ne valmiita ole. Aina niitä viedään eteenpäin. Jos ryhmästä ehdotetaan jotain, sitä kehitetään THL:ssa ja ministeriössäkin.

THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola.­

Hepatiitti B:n varalta rokottamisessa eroja Euroopassa

THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola muistelee, että joskus asiantuntijaryhmän esitykset ovat kaatuneet ministeriössä.

– Se on johtunut vain siitä, ettei ole ollut rahaa rokotteeseen.

Sisältökysymyksiin esitykset eivät ole kaatuneet.

Rahapula vaikutti muun muassa siihen, että vesirokkorokotteen saaminen kesti monta vuotta.

Rahoitusta odottaa nyt pneumokokkirokotteen saaminen riskiryhmille. Lapsille kyseistä rokotetta on annettu.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä suositteli rokotetta vuosi sitten marraskuussa. Asiasta päättää eduskunta valtion budjetin yhteydessä. Ministeriön esityksessä rokotteen määrärahaa on pienennetty alkuperäisestä esityksestä.

Ulkomailla on ihmetelty, miksi suomalaisille ei tarjota hepatiitti B-rokotetta. Monessa maassa se kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan. Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut jäsenmaita ottamaan rokotteen ohjelmaan.

Suomessa hepatiitti B:n ilmaantuvuus on sen verran vähäistä, että kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä on katsottu, ettei rokotteen tarjoaminen ole järkevää.

Työryhmä nimetään aina kolmeksi vuodeksi

Asiantuntijaryhmä Krar on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Sen tehtävänä on viedä suomalaisten rokotusohjelmaa eteenpäin.

Ryhmä nimetään aina kolmeksi vuodeksi.

Syyskuun alussa kokoonpano vaihtui. Turun yliopiston infektiotautiopin professorina vaikuttava Peltola aloitti ryhmän puheenjohtajana.

THL on ryhmässä hyvin edustettuna. Ryhmän jäseniä ovat ylilääkäri Taneli Puumalainen, johtava asiantuntija Jussi Sane, tutkimuspäällikkö Merit Melin, rokotusohjelmayksikön tutkija Heini Salo.

Ryhmän sihteeri on THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Asiantuntijaryhmään kuuluvat lääkevirasto Fimean ylilääkäri Anneli Lauhio ja Tampereen yliopiston virologian professori Heikki Hyöty.

Ryhmässä on eri ammattikuntien edustajia, kuten Maija Lappalainen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäriyhdistyksestä, Timi Martelius Suomen Infektiolääkäreistä, Aija Saarinen Suomen Terveydenhoitajaliitosta, Terhi Tapiainen Suomen Lastenlääkäriyhdistyksestä ja Kirsi Valtonen Suomen Yleislääkäreistä.