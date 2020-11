Tällaisia rajoituksia voisi tulla, jos Uusimaa siirtyy koronan pahimpaan vaiheeseen

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, että leviämisvaiheessa julkisia tiloja joudutaan sulkemaan.

Pääkaupunkiseudulla mietitään uusia keinoja heikentyneen koronatilanteen takia. Nyt pohditaan sitä, pitäisikö Uusimaa julistaa koronaviruksen leviämisvaiheeseen.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan jo nyt ollaan veitsenterällä arviossa, onko koronaepidemia jo leviämisvaiheessa pääkaupunkiseudulla.

– Veikkaan että tällä viikolla se päätetään, Mäkijärvi sanoi Iltalehdelle.

Sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmassa koronan ehkäisemiseksi epidemialle on määritelty kolme vaihetta: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe, joista viimeisin on vakavin.

Vastuu päätöksistä on kunnilla. Taustalla työtä tekevät alueelliset työryhmät ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä, johon kuuluu edustus Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta, THL:stä, HUSista ja Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Pohdimme parhaiten kohdentuvia ja oikein mitoitettuja toimia. Käymme läpi valtioneuvoston ohjeiden mukaisia keinoja, koordinaatioryhmään kuuluva Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän muistuttaa, että Helsinki on jo ottanut käyttöön lukuisia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, vaikka leviämisvaihetta ei ole vielä todettu.

Helsingissä peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä työssä.

Suositus julkistettiin 9. marraskuuta ja se koskee opettajia ja muuta koulun henkilöstöä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. 13.11. julkistettiin uusi yksityistilaisuuksia koskeva suositus, joka laski henkilömäärärajaa 20:stä kymmeneen.

Suositus koskee muun muassa opiskelijatilaisuuksia, syksyn ylioppilasjuhlia ja joulun ajan juhlia. Ryhmän valmistelussa on myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskeva maskisuositus.

Voimakkaampia toimia luvassa

– Jos arvioidaan, että siirrymme leviämisvaiheeseen, silloin tulkitaan, että riski saada tauti on iso, koordinaatioryhmään kuuluva Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö puolestaan sanoo.

– Leviämisvaiheessa voimassaolevien keinojen hiominen ei riitä, vaan tarvitaan selvästi voimakkaampia toimia, kuten kaupunkien toimintojen sulkemista, Aronkytö kertoo.

Rajoituksia kokoontumisiin ja harrastuksiin?

– Asiat joita joudutaan harkitsemaan ovat kokoontumiseen ja harrastuksiin liittyvät rajoitteet sekä maskisuositukset, HUS:n infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän on alueellisen työryhmän jäsen.

Järvinen korostaa, että taustalla ovat valtioneuvoston suositukset leviämisvaiheen toimista.

Käytännössä tämä tarkoittaisi näitä toimia:

Epidemian leviämisvaiheessa hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 10 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä.

Tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan kieltää kokonaan.

Hallitus myös suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa.

Tarvittaessa julkiset tilat voidaan sulkea kokonaan, huomioiden tilojen käytön luonne.

Viimesijaisena keinona hallitus suosittelee toisen asteen oppilaitosten siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Leviämisvaihe tarkoittaa sitä, että tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin. Ilmaantuvuus on silloin viikossa yli 12–25 tapausta per 100 000 asukasta ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta per 100 000 asukasta.