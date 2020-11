Kommentti: Trump jättää Bidenille tappavan miinan – ja se koskee Suomeakin

Trump tekee parhaansa, jotta Bidenin alku presidenttinä olisi mahdollisimman hankala. Sen seurauksena voi virrata veri ympäri maailmaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain kohta entinen presidentti Donald Trump käy toimistosotaa seuraajaansa Joe Bidenia vastaan. Hän estää henkilöstöään avustamasta Bidenin väkeä vallansiirrossa. Trump yrittää tehdä mahdollisimman paljon viime hetken jäynää myös vaihtamalla virkamiehiä viime hetkellä.

Tässä olisi lähinnä komedian ainekset. Trumpin toimien koskettaessa todellisia sotakenttiä tragediat ovat kuitenkin lähellä.

Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä Afganistanista lähes puolet siellä olevista joukoistaan, noin 2 000 miestä. Irakista lähtee 500 ja sinne jää 2 500 amerikkalaissotilasta. Reutersin mukaan Trump harkitsee myös kaikkien 700 amerikkalaissotilaan vetämistä Somaliasta.

Trumpin väitetään aikoneen viedä kaikki joukot Afganistanista ja Irakista saman tien, mutta kenraalit tulivat väliin. Nytkin Trump pelästytti Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin, jonka mukaan Isis saattaa nyt alkaa rakentaa uutta kalifaattia Afganistaniin.

Suomalaisetkin uhattuina

Afganistanissa voimakkain jihadistiliike on kuitenkin edelleen Taliban, joka piti valtaa maassa vielä 2000-luvun alussa. Yhdysvallat on neuvotellut sen kanssa rauhansopimuksesta maassa. On suuri vaara, että amerikkalaissotilaiden poistuttua Taliban kaataa länsimaiden tukeman Afganistanin hallituksen.

Talibanin juuret ovat vastarintaliikkeissä, joita Yhdysvallat tuki Neuvostoliiton miehittäessä Afganistania. Valtaan noustuaan Taliban kääntyi Yhdysvaltoja vastaan. Osama bin Ladenin terroristit saattoivat sieltä käsin valmistella iskujaan Yhdysvaltoihin 2000-luvun alussa. Niiden seurauksena Yhdysvallat puolestaan hyökkäsi Afganistaniin.

Afganistanin jihadistien ylpeys on maine Neuvostoliiton kaatajina. Jos Yhdysvallat ajettaisiin pois, se olisi uusi sulka hattuun. Maailmanlaajuinen jihadistinen liike saisi siitä uutta innostusta, joka auttaisi unohtamaan kärsityt tappiot.

Viholliset ja ystävät vaihtuvat alueella nopeasti. Nyt Venäjän on väitetty maksaneen Talibanin sotureille tapporahaa amerikkalaissotilaista. Se olisi edes pieni kosto amerikkalaisten avusta Neuvostoliiton tappioon.

Yhdysvaltojen apuna Afganistanissa on muiden maiden joukkoja, myös noin 60 suomalaista. Jos Trumpin määräämä joukkojen vähennys kiihdyttää Talibanin ja muiden jihadistien iskuja, hekin voivat olla vaarassa. Suomalaisia on myös Irakissa ja Somaliassa.

Yhdysvaltain joukot ovat olleet Afganistanissa kohta 20 vuotta. Trumpin halu vähentää joukot minimiin voi lisätä Talibanin ja muiden jihadistien taistelunhalua.­

Bidenin riesa

2000-luvun alun Afganistanista alkoi sotien sarja, jonka seurauksena yhdysvaltalaiset joukot ovat taistelleet myös Irakissa, Syyriassa, Somaliassa ja muissakin Afrikan maissa. Tämä on ollut kallista, eikä täydellistä voittoa jihadisteista saavutettu missään.

Trump lupasi vaalikampanjassaan vuonna 2016 joukkojen tuomista kotiin. Nyt hän haluaa näyttää tekevänsä niin, ehkä jo vuoden 2024 vaalikampanjaa valmistellen.

Joe Bidenin tehtäväksi jää korjata se, minkä Trump rikkoo. On hyvin mahdollista, että Talibanin, Isisin, Al-Shabaabin ja muiden jihadistijärjestöjen taas voimistuessa hän joutuu lähettämään uusia yhdysvaltalaisjoukkoja Lähi-Itään, Etelä-Aasiaan ja Afrikkaan. Sotiin kyllästyneet äänestäjät eivät tästä pitäisi.

Politiikan tuulet ovat siitä omituisia, että monet George W. Bushin aloittamien sotien kannattajat vastustavat samojen sotien jatkamista nyt. Toisaalta monet Bushin sotien vastustajat eivät hyväksy vetäytymistä nyt.

Ranskan sota

Yhdysvallat ei ole ainoa läntinen suurvalta, joka käy sotaa jihadisteja vastaan. Ranska taistelee heitä vastaan suurella Sahelin alueella läntisessä Afrikassa. Taistelut ulottuvat monen valtion alueelle.

Ranskan apuna on ollut muun muassa virolaisia erikoisjoukkoja. Economist-lehden mukaan ruotsalaisten ja tshekkiläisten yksikköjen tulosta on myös neuvoteltu. Malissa pieni joukko suomalaisia on auttanut paikallisten asevoimien koulutuksessa.

Saattaa olla, että suomalaisia odottavat vielä vaaralliset tehtävät Afrikassakin.