Yhteensä tartuntoja on lähes 20 000.

Suomessa on todettu 288 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahdessa viikossa on raportoitu 3 005 tartuntaa, mikä on 146 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Taudin ilmaantuvuus on THL:n mukaan kahden viime viikon ajalta 52,6 tapausta 100 000:ta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on suurin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä (112,0). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä luku on 107,6.

Yhteensä tartuntoja on tähän mennessä raportoitu 19 935. Suomessa on tehty yli 1 750 000 koronavirustestiä.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrät myöhemmin tänään. Maanantaina THL kertoi, että kuolemantapauksia oli raportoitu siihen mennessä yhteensä 371.