Joissakin koronarokotteissa käytetään samaa tehosteainetta kuin sikainfluenssarokote Pandemrixissa.

Uusi koronavirus sars-cov-2 on sekoittanut maailmaa vasta vajaan vuoden ajan. Silti pandemiaa vastaan on jo valmistumassa useita lupaavia rokotteita, joiden tehotutkimuksista on saatu hyviä alustavia tuloksia. Moderna kertoi maanantaina rokotteensa saavuttaneen 94,5 prosentin suojatehon. Pfizer ja BioNTech kertoivat viikko sitten valmisteensa yli 90-prosenttisesta tehosta.

Vauhti on hämmästyttävä. Tavallisesti rokotteen kehittäminen kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Nopea rokotekehitys kertoo siitä, että koronataudin kukistamiseen on sekä poliittista tahtoa, rahaa että uutta geeniteknologiaa, jolla rokoteaihioita voidaan rakentaa nopeasti.

Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä (Krar) suositteli elokuussa, että Suomi varaa väestölleen kolmea erityyppistä rokotetta: virusvektorirokotetta, lähetti-rna-rokotetta ja valmistetta, joka voi sisältää tehosteainetta eli adjuvanttia. Viimeksi mainittu rokote on tarkoitettu erityisesti ikäihmisille, jotka ovat koronataudin riskiryhmää. Ikävuosien myötä ihmisen immuunipuolustus heikentyy.

Muitakin mahdollisia rokotetyyppejä harkitaan. Aihioita on maailmalla jo satoja eri tutkimusvaiheissa.

Suomalaisten rokotusjärjestys on sekin jo suunnitteilla. Todennäköisesti rokotuksia tarjotaan ensimmäiseksi terveydenhoidon ammattilaisille, ikäihmisille ja muille riskiryhmille.

Rokotteet ja niiden sisältämät tehosteaineet eli adjuvantit herättivät laajaa keskustelua vuosien 2009–2010 sikainfluenssapandemian jälkeen.

Sikainfluenssarokotusten jälkeen joukko suomalaisia nuoria ja lapsia sairastui narkolepsiaan eli nukahtelutautiin. Lääkevahinkovakuutuspooli sai näistä sairastumisista 359 korvaushakemusta, joista 236 hyväksyttiin. Ikäihmisillä narkolepsiatapauksia ei ilmennyt.

Suomessa käytetty sikainfluenssarokote Pandemrix sisälsi adjuvanttia nimeltään AS03. Tämä adjuvantti on lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen (GSK) kehittämä yhdiste, joka on yhä käytössä.

Kolme tällä hetkellä kliinisiin kokeisiin edennyttä koronavirusrokotetta sisältää adjuvantti AS03:a. Yksi niistä on Euroopan unionin yhteishankintalistalla oleva proteiinipohjainen koronarokote, jonka GSK on kehittänyt yhdessä Sanofi Pasteurin kanssa. Suomella on mahdollisuus saada EU:n yhteishankinnoissa väkilukuun suhteutettu osuutensa rokotteista.

Helsingin yliopiston bakteriologian ja immunologian professori Seppo Meren tutkimusryhmä on yhdessä professori Outi Vaaralan kanssa tutkinut narkolepsian syntymekanismia.

Professorin mukaan narkolepsiaa ei kannata pelätä koronarokotusten yhteydessä, vaikka rokotteissa olisikin samaa adjuvanttia.

– Narkolepsiapelko on turha. Pandemrix-rokotteenkin sivuvaikutuksena se oli hyvin harvinainen ja liittyi rokotteen proteiinikomponentteihin pikemminkin kuin adjuvanttiin, Meri sanoo IS:lle.

– Narkolepsian puhkeamiseen tarvittiin spesifiset pandemiaviruksen H1N1 proteiinit, pelkästä adjuvantista narkolepsia ei johtunut.

Tutkimuksen mukaan Pandemrix-rokotteen sisältämät virusproteiinit olivat samankaltaisia kuin tietyt ihmisen omat molekyylit. Elimistön immuunipuolustus kävi tämän samankaltaisuuden vuoksi valvetilaa ja lihasjännitystä aivoissa säätelevän järjestelmän kimppuun. Lisäksi kaikilla Suomessa narkolepsiaan sairastuneilla oli taustalla perinnöllinen alttius tautiin.

Entä voiko adjuvantti AS03 aiheuttaa yksinään haitallisia sivuvaikutuksia?

– AS03 on voimakastehoinen adjuvantti, joka voimistaa immuunireaktioita. Sivuvaikutukset ovat epätodennäköisiä, mutta niitä ei voi poissulkea. Itse en kuitenkaan suosittelisi AS03-adjuvanttia lapsille tai nuorille annettaviin rokotteisiin, Meri kommentoi.

– Paikalliset sivuvaikutukset kuten kipu, punoitus, arkuus, ja joskus kuumereaktiokin ovat rokotteilla kohtalaisen yleisiä.

Yhdelläkään koronavirusrokotteella ei ole vielä myyntilupaa. EU:n alueella luvat myöntää Euroopan lääkevirasto EMA. Asiantuntijaorganisaationa Suomessa toimivan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan myyntilupaa ei tule, jos valmisteiden turvallisuudesta on epäilyksiä. Tämä koskee myös Sanofin ja GSK:n adjuvantillista rokotetta.

– Luotamme lääkeviranomaisiin, jotka myyntilupia antavat, että he ottavat kaikki nämä aiemmat tutkimustiedot ja uudet prekliiniset ja kliiniset tiedot huomioon, kun he arvioivat Sanofi-GSKn rokotteen myyntilupaa, sanoo THL:n ylilääkäri, vaksinologi Hanna Nohynek IS:lle.

Kaikkiin koronarokotteisiin liittyviin kysymyksiin ei ole vielä vastauksia. Polttavimpia on kysymys niin sanotusta steriloivasta immuniteetista. Termi tarkoittaa tilannetta, jossa rokote ehkäisee tartuntoja – ei ainoastaan taudin puhkeamista, kun tartunta on jo tapahtunut.

Toisin sanoen: jos rokote suojaa taudilta, ehkäiseekö se myös altistusta virukselle ja taudin tarttumista eteenpäin? Pfizerin ja Modernan lupaavista rokotteista tätä ei vielä tiedetä.

Suomessa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot kehittävät kotimaista koronarokotetta, joka annostellaan suihkeena nenänieluun. Hankkeen takana ovat professorit Kalle Saksela, Kari Alitalo ja Seppo Ylä-Herttuala. Suomalais­aihio etenee eläinkokeista ihmiskokeisiin ensi vuonna.

Nenään suihkutettavan valmisteen arvioidaan nostattavan immuunipuolustuksen juuri siellä, mihin koronavirus ensimmäiseksi hyökkää ja vähentävän viruksen erittymistä ylähengitysteissä. Siksi sen toivotaan ehkäisevän taudin lisäksi myös tartuntoja.

Professori Meri pitää konseptia lupaavana, verrattuna lihakseen pistettäviin rokotteisiin.

– Ehkä ideaalitapauksessa olisi yhdistelmä molempia, ehkäistäisiin sekä taudin kehittymistä että tartuttavuutta.

Arvoitus on toistaiseksi myös rokotteiden antaman immuunisuojan kesto. Onko se kuukausia? Kuinka monta? Siitä saadaan tietoa vasta pitkän ajan kuluttua.