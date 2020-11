Video: Esko päätti ottaa ilon irti Lapin plussakeleistä – lumoava luisteluhetki sulavalla jäällä on kuin unesta

Tänä vuonna Esko Liukas pääsi toteuttamaan Ylläksellä idean, jonka hän sai viime talvena lumettomassa etelässä.

Kun lokakuun lumet sulivat pois ja Ylläsjärven jäälle oli satanut vettä, Esko Liukas tiesi, että nyt olisi täydelliset olosuhteet luistelun kuvaamiseen. Sunnuntaina Liukas etsi Instagramissa taitoluistelijaa. Ei mennyt aikaakaan, kun videolle löytyi malliksi luistelemaan Tiina Pakkanen. Liukas julkaisi videon maanantaina sosiaalisessa mediassa ja sieltä se lähti pian omaan lentoonsa.

– Videon idea on kypsynyt minulla jo pidempään mielessä. Viime vuonna kävin luistelemassa yhtenä päivänä Etelä-Suomessa ja samalla oli vettä jään päällä. Kun täällä tuli plussakelit ja alkoi sataa vettä viikonloppuna, tajusin heti, että nyt tulee hieno vesipinta jäälle ja se on pakko kuvata, Liukas kertoo.

Sunnuntain sää oli harmaa, sateinen ja tuulinen. Siis täydelliset olosuhteet luisteluvideon kuvaamiseen, tuumasi Esko Liukas.­

Sunnuntaina iltapäivällä juuri ennen auringonlaskua kuvattu pätkä on henkeäsalpaavan kaunis. Sää oli kuvaushetkellä kuitenkin niin kurja kuin Suomessa voi marraskuussa vaan olla: oli harmaata, satoi vettä ja tuuli.

– Heti, kun näin, että tällainen keli tulee, tiesin, että siitä tulee tosi näyttävän näköistä. Luistelu on ylipäätään hyvin esteettistä.

Viime vuonna Liukas kävi Lapissa vain kerran luistelemassa. Silloin luistelusää oli hieno yhtenä iltana, mutta heti seuraavana yönä alkoi pyryttää ja jää peittyi lumeen. Tänä vuonna laskettelurinteissä ei ole ollut lunta, mutta vastapainoksi Liukas on päässyt harrastamaan enemmän retkiluistelua luonnonjäillä.

Malli luisteluvideoon löytyi Instagramin kautta.­

Kuvaaja on saanut paljon kauhistuneita kommentteja siitä, kuinka heikkoja jäät voivat tähän aikaan vuodesta olla. Huolta ei kuvaustilanteessa kuitenkaan ollut: luistelualue oli katsottu tarkkaan etukäteen ja repussa oli välineet siltä varalta, että joku tippuu jäihin.

– Ylläsjärvi on tosi matala ja siinä oli 12 senttimetriä jäätä. Sai hakata ihan kunnolla, että rantaan sai tehtyä pilkkireiän. Toivottavasti kukaan ei kuitenkaan suin päin ryntää jäille: täälläkin on osa järvistä sulana ja on virtapaikkoja, kuvaaja muistuttaa.