Ulkomailla hämmästellään, kuinka Suomi pitää koronatartunnat kurissa – ”Euroopan hiljainen onnistuminen taistelussa”

Suomessa on tällä hetkellä huomattavasti vähemmän koronavirustartuntoja kuin missään muualla Euroopassa.

Suomi on tällä hetkellä todellinen poikkeustapaus, mikäli katsotaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n tuoreinta karttaa koronaviruspandemian tilanteesta.

Siinä missä muu Eurooppa hehkuu tulipunaisena merkkinä suurista tartuntamääristä, Suomessa nähdään paljon keltaista ja täysin vihreääkin. Suomi näyttää pärjäävän virustartuntojen hallinnassa huomattavasti muuta Eurooppaa ja lähinaapureita paremmin.

– Toistaiseksi näyttää melkein yhtä hyvältä kuin Pariisin jalkapallomatsissa. Ilmaantuvuus on pysynyt kurissa ja laskenutkin. Samalla useimmilla paikkakunnilla positiivisten testitulosten osuus on alle 4 prosenttia, HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo.

Suomen menestys on herättänyt huomiota maailmalla. Meistä kirjoitetaan nyt esimerkiksi monissa suurissa eurooppalaisissa lehdissä ja medioissa.

Miksi Pohjois-Eurooppa on niin onnistunut, kirjoittaa merkittävä saksalainen aikakauslehti Bild. Jutun pääkuvassa on suomalaisia rajavartijoita suojapuvuissa.

Samalla linjalla on myös saksalainen RTL. Se kysyy otsikossaan, pitäisikö pohjoismaista ottaa mallia ja toteaa, että Suomella on koronatilanne Eurooppaa paremmin hallinnassa.

Kasvomaskeihin sonnustautuneita ihmisiä kauppakeskus Novassa Helsingin Malmilla.­

Saksan naapurimaa Ranskan France24 on otsikoinut uutistoimisto AFP:ltä saamansa tekstin yksiselitteisesti. Suomi: Euroopan hiljainen onnistuminen covid-19 -taistelussa.

Jutussa kerrotaan, että siinä missä muualla Euroopassa tuskaillaan koronarajoitusten parissa, Suomessa asenteet rajoitustoimia kohtaan ovat Euroopan positiivisimpia. Samalla juttu huomauttaa, että suomalaisten kova luotto viranomaisia kohtaan on helpottanut rajoitusten ja toimien täytäntöönpanoa.

Uutistoimisto Reuters taas on ottanut juttuunsa paikallisen kulman ja kirjoittaa siitä, kuinka turvaetäisyyksien pitäminen onnistuu suomalaisilta luonnostaan. Uutistoimisto kirjoittaa raportissaan, että vaikka Suomi onkin väkiluvultaan pieni ja harvaan asuttu maa, suuri osa suomalaisista myös pitää siitä, että heillä on reilusti henkilökohtaista tilaa. Myös yksin oleminen on monelle mieluisaa, Reuters kirjoittaa.

– Me viihdymme yksinäisyydessä metsissä kuljeskellen ja järvissä uiden, joten moni suomalainen on oikeastaan nauttinut siitä, että on ollut mahdollista lähteä kauemmas kaupungeista, Suomen Mielenterveys ry:n kehitysjohtaja Mika Wahlbeck kertoo Reutersille.

Myös ruotsalaisen Dagens Nyheter -lehden päätoimittaja Peter Wolodarski mainitsi asiasta Twitter-tilillään. Wolodarski jakoi lehtensä artikkelin, jossa kerrotaan Suomen matkustusrajoituksista ja toimista koronatartuntojen jäljittämisessä.