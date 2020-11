Tapio Sadeojan kolumni: Saako Suomi kiittää Marinia vai Marin Suomea?

Pääministeri Sanna Marin on selvinnyt pandemiasta vähemmällä kuin eurooppalaiset kollegansa, jotka vaihtaisivat varmasti mieluusti paikkaa hänen kanssaan, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Pääministeri Sanna Marin (sd) peräänkuulutti viime viikolla Politico-verkkolehdessä Euroopan unionilta yhteistä strategiaa pandemian vastaisessa taistelussa ja jopa antoi neuvoja, kuinka covid-19-virus voidaan pysäyttää.

Yhteinen strategia olisi tietty kiva, mutta kovin vaikeasti saavutettavissa, kun muistetaan, kuinka erilaisissa olosuhteissa Euroopan maat joutuvat koronan kanssa painimaan.

Marin voi toki halutessaan jakaa neuvoja, mutta toivottavasti hän muistaa, että hän on selvinnyt pandemiasta paljon vähemmällä kuin eurooppalaiset kollegansa. Tosiasiahan on, että se, mitä Suomessa on tehty koronan rajoittamiseksi, ei olisi riittänyt alkuunkaan yhdessäkään keski- tai eteläeurooppalaisessa maassa.

Otetaan esimerkiksi suomalaisille läheinen maa, Espanja, jonka pääministeri, Marinin aatetoveri Pedro Sanchez vaihtaisi varmasti ilomielin paikkaa suomalaisen kollegansa kanssa.

Korona iski Espanjaan helmikuun lopulla heti Italian jälkeen. Se tuli lujaa ja yllättäen, eikä maa voinut olla käytännössä mitenkään varautunut siihen. Jo helmikuun viimeisellä viikolla oli selvää, että edessä on katastrofi. Tässä vaiheessa Suomessa seurattiin tilannetta katseella ja suomalaiset viranomaiset jopa julkilausuivat hämmästyksensä Italian päätöksestä rajoittaa kansalaistensa liikkumista.

Kun Suomessa sitten ensimmäiset rajoitukset astuivat voimaan maaliskuun puolivälissä, Espanja joutui jo panemaan koko yhteiskunnan säppiin. Ulkonaliikkumiskiellot astuivat voimaan, maskit ilmestyivät kasvoille, valtaosa kaupoista meni kiinni, kuten myös baarit ja ravintolat. Poliisit partioivat tyhjillä kaduilla. Mikään ei auttanut: sairaalat olivat maanpäällisiä helvettejä, ruumishuoneet täyttyivät.

Vähän kärjistetysti sanottuna monien suomalaisten suurin murhe tässä vaiheessa oli, ettei päässyt mökille ja lapset joutuivat käymään koulua muutaman viikon etänä.

Valmiuslain taakse Suomessa asettui koko poliittinen kenttä. Espanjassa maan hallitus joutui puolestaan jatkamaan hätätilalakia kahden viikon välein kunnes kesäkuun lopussa tuli tenä, eikä lakia suostuttu enää jatkamaan. Sanchezin heikko koalitiohallitus joutuu paitsi luovimaan opposition kanssa parlamentissa niin taistelemaan alueellisia ja paikallisia, eri motiivien siivittämiä viranomaisia vastaan.

Kun Suomessa hallitus tuskailee vähän aluehallintovirastojen kanssa, Sanchezin ongelma on paljon karumpi. Espanja koostuu 17 itsehallintoalueesta omine parlamentteineen, joista monet historiallisista syistä suhtautuvat äärimmäisen epäluuloisesti kaikkeen, mikä tulee Madridista. Tämän lisäksi maakunnilla ja kunnilla on merkittävä itsemääräämisoikeus. Lopputuloksena onkin varsinainen sekamelska.

Jotkut autonomiset alueet ovat sulkeneet rajansa liikenteeltä, mutta niin ovat myös monet kunnat. Autolla liikkuminen voi olla yllätyksiä täynnä. Espanjassa on yöllinen ulkonaliikkumiskielto, mutta sen tarkat voimassaoloajat kunnat saavat päättää itse. Kaiken lisäksi, sisällissodan ja Francon ajan perintönä, merkittävä osa espanjalaisista vieroksuu keskushallintoa ja sen viranomaisia, mikä ei varsinaisesti helpota tilannetta.

Espanja on toisen aallon kourissa, yli 40 000 ihmistä on kuollut. Hätätilalaki on taas voimassa, mutta yhteiskuntaa ei haluta kokonaan sulkea, vaikka rajoitukset ovat rajuja.

Taudin hillitseminen on vaikeaa, sillä sen leviämistä ruokkivat olosuhteet eivät miksikään muutu: lähes 50 miljoonaa asukasta, tiheästi asutut miljoonien asukkaiden metropolit, ahtaat asunnot, joissa asuu useita sukupolvia ja tiiviiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen perustuva kulttuuri. Oman ongelmansa aiheuttaa vielä maan lähes miljoona siirtotyöläistä, joiden keskuudessa virus on aiheuttanut pahaa jälkeä.

Sanchezilla – kuten monella muullakin eurooppalaisella johtajalla – elämä koronan kanssa on yhtä nuorallatanssia: hidastelu päätöksenteossa ja virhearvioinnit kostautuvat hetkessä katastrofina, tartuntamäärien nopeana eksponentiaalisena kasvuna. Ja kenties tuhansina kuolleina. Tällainen virhe oli asiantuntijoiden mukaan mm. yhteiskunnan liian aikainen avaaminen heinäkuussa. Tätä päätöstä tehtäessä talous pantiin terveyden edelle, mutta päätös tuhosi sekä talouden että terveyden, mistä maksetaan Espanjassa nyt kovaa hintaa.

Suomessakin on tehty virheitä ja viivytelty päätöksenteossa. Järjetön maskien hyötyjen kiistäminen ja lentokenttäsotkut keväällä sekä taudin vähättely alkusyksystä olisivat joissakin muissa maissa aiheuttaneet rumaa jälkeä. Nytkin vahinkoa syntyi, mutta vain rajallisesti. Mutta tästä hallitus ei voi kiittää itseään vaan sitä, että Suomi on Suomi.

Sanchezilla, kuten ei muillakaan keski- ja eteläeurooppalaisilla johtajilla, ei ole käsissään yhtäkään niistä valttikorteista, joita Suomen hallituksella on: syrjäinen ja harvaan asuttu maa sekä korkeasti koulutettu, perinteisesti viranomaisohjeita noudattava kansa, joka keksi turvavälit jo paljon ennen kuin niistä oli kuultukaan. Eikä yhtään todellista suurkaupunkia.

Marinin Politicossa esiin nostamat käytännön neuvot eivät välttämättä kauheasti lämmitä hänen kollegoitaan. Testaa–jäljitä–eristä-strategiaa yritetään toki toteuttaa, mutta se on käytännössä mahdotonta, kun tartuntojen määrä kasvaa liian suureksi kuten monessa eurooppalaisessa maassa on käynyt. Etätyöstäkin on vain hyvin rajallisesti iloa, jos maan elinkeinorakenne ja verkkoyhteydet eivät sitä tue. Koronavilkun penetraatio jää monissa Euroopan maissa väistämättä vähäiseksi.

Mutta on Espanjassa onnistuttu joissakin asioissa. Kuten monet aikaansa alueella viettävät suomalaiset sanovat, he tuntevat olonsa siellä jopa turvallisemmaksi kuin Suomessa. Taudin esiintyvyysluvut eivät alueellisesti ole välttämättä sen pahemmat kuin pääkaupunkiseudullakaan. Ja kaikki – ihan kaikki – käyttävät maskeja.

Samaa ei voi todellakaan sanoa Suomesta.

Sanchez voisi ehkä nyt vuorostaan antaa Marinille muutaman vinkin.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.