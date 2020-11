Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso tiistain tiedot

Suomessa raportoitiin tiistaina 228 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu 228 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiistaina. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 010 tartuntaa, mikä on 222 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on nyt kirjattu 19 647.

Tiistaina kerrottiin, että Pieksämäellä on löytynyt kymmenen uutta koronatartuntaa. Kaikki uudet tartunnat löytyivät karanteeniin asetettujen joukosta, eikä uusia altistuksia ole tapahtunut, kertoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote tiistaina.

Tartunnat liittyvät perjantaina uutisoituun laajaan tartuntaketjuun.

– Pieksämäki on koronan suhteen kiihtymisvaiheessa ja Mikkelin alue kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Muu alue on perusvaiheessa, kertoi Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Mikkelissä tai muualla Essoten alueella ei ole maanantaina uutisoitujen tartuntojen jälkeen löytynyt uusia tapauksia.

Asiantuntijaryhmä laati linjauksia koronarokottamisen järjestyksestä

Kansalliselta rokotusasiantuntijaryhmältä odotetaan linjauksia siitä, missä järjestyksessä suomalaiset tulisi rokottaa koronavirusta vastaan. Ryhmän puheenjohtaja, Turun yliopiston infektiotautiopin professori Ville Peltola kertoi tekstiviestitse STT:lle, että kannanotto julkaistaan huomenna, todennäköisesti iltapäivällä.

– Yksityiskohtaisia linjauksia ei voida tehdä, kun rokotettakaan ei ole vielä käytettävissä, hän viestittää.

Asiantuntijaryhmä kokoontui tänään iltapäivällä, ja Peltolan mukaan kannanottoa muotoillaan parhaillaan. Hän ei tässä vaiheessa kommentoinut asiasisältöä.

Ryhmä ei yksin päätä rokotusjärjestyksestä vaan asia menee jatkokäsittelyyn Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL), josta se etenee sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). STM kysyy näkemyksiä vielä eri sidosryhmiltä.

– Tämä on pitkällinen prosessi, sanoi ryhmän sihteeri, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ennen kokousta.

Päätöksen rokotusten hankinnoista tekee STM.

Maanantaina saatiin jälleen positiivisia rokoteuutisia, kun lääkeyhtiö Moderna kertoi, että sen kehittelemä rokote on osoittautunut kliinisissä kokeissa 94,5-prosenttisen tehokkaaksi koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Suomen suunnitelmiin tieto ei Nohynekin mukaan kuitenkaan suoraan vaikuta.

Lue lisää: THL kertoo suomalaisten rokotusjärjestyksestä koronaa vastaan keskiviikkona

Ministerit neuvottelivat tiistai-iltana rajavalvonnan jatkamisesta

STT:n tietojen mukaan raja-asioista vastaavat ministerit kokoontuivat tiistaina sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) johdolla neuvottelemaan Schengen-sääntelyn jatkamisesta rajoilla. Asiasta on tiettävästi tarkoitus päättää valtioneuvoston istunnossa torstaina.

STT:n tietojen mukaan sisäministeriö on valmistellut rajavalvonnan jatkamista siihen asti, että uusi laki saadaan voimaan. Ministerit keskustelivat tiettävästi siitä, mikä olisi väliaikaisessa sääntelyssä perusteltu raja-arvo riskimaalle eli millaisen tautitilanteen maista olisi turvallista tulla Suomeen ilman karanteenia ja koronatestejä.

Suomen nykyinen poikkeuslupa maahantulorajoituksiin Schengen-alueella päättyy sunnuntain jälkeen.

Siihen asti riskimaan raja on 25 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Se ei enää ole perusteltua, sillä Suomessakin tapauksia on jo 50 sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

STT:n tietojen mukaan sisäministeriö on virkatyönä valmistellut esityksen rajavalvonnan väliaikaisesta jatkamisesta ja siinä rajaksi on ehdotettu kaksinkertaista ilmaantuvuutta Suomeen verrattuna.

Korona muuttaa itsenäisyyspäivän perinteitä

Koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti järjestettävä itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Linnan juhlat sisältää tänä vuonna vähemmän kättelyä mutta tavallista monipuolisemmin kulttuuriesityksiä.

Tasavallan presidentin kanslia valotti juhlajärjestelyjä tiistaina. Presidentti Sauli Niinistö kertoi, että juhlan varsinainen ohjelmaosuus tulee Presidentinlinnasta.

– Tämän vuoden Linnan juhla tulee pitämään sisällään perinteiden painotusta ja kunnioitusta mutta myös nuorten mielipiteen esille tuloa. Tulemme näkemään välähdyksiä eri puolilta Suomea ja vähän maailmaltakin, ja tulemme siinä yhteydessä eri alueilta kuulemaan, mitä asioita nyt pidetään tärkeinä, Niinistö sanoi.

Osana ohjelmaa nähdään kuusi aluelähetystä eri puolilta Suomea ja eri yhteiskunnan aloilta. Teemoina ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, alkutuotanto ja maaseutu, maanpuolustus, vapaaehtoistyö, työ ja yrittäjyys ja suomalaiset ulkomailla, sekä Suomen luonto ja saamelaisuus. Lisäksi oman osuuden saavat lapset, nuoret ja koulutus.

Koronaepidemia muuttaa Linnan juhlien ohella monia muita itsenäisyyspäivän perinteitä.

Puolustusvoimat kertoi jo syyskuun lopulla, että valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati perutaan tältä vuodelta. Viestinnän suunnittelija Helena Immonen Pääesikunnasta kertoo, että Puolustusvoimat pyrkii tiedottamaan korvaavasta juhlinnasta ensi viikolla.

Epidemia vaikuttaa myös monessa kaupungissa tuttuihin opiskelijoiden soihtukulkueisiin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöt korvaavat kulkueen virtuaalisella tapahtumalla, kertoo Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toiminnanjohtaja Elina Nieminen. Muutamat perinteiset ulkoilmatapahtumat ovat näillä näkymin toteutumassa. Suomalaisuuden Liitto aloittaa päivän lipunnostolla Helsingin Tähtitorninmäellä kello 9. Lipunnoston suorittaa NMKY:n rastipartio ja kuorolaulusta vastaa Viipurin Lauluveikot.

Ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista kertoo, että poliisi valmistautuu jälleen mahdollisiin mielenilmauksiin.