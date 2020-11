Kansanedustaja Iiris Suomelan vauva syntyi – ”Maailman paras joululahja otti reilusti etumatkaa”

Suomen nuorin kansanedustaja, vihreiden Iiris Suomelan oli määrä synnyttää lähempänä joulua, mutta lapsi syntyikin jo marraskuun puolivälissä.

Vihreiden kansanedustajan Iiris Suomelan, 26, vauva on syntynyt. Suomela kertoo perheenlisäyksestä Facebook-sivuillaan.

– Maailman paras joululahja otti reilusti etumatkaa ja saapui maailmaan jo pari päivää sitten, Suomela kertoo päivityksessään, jonka kuvassa hän pitää sylissään vastasyntynyttä lastaan.

Vauvan laskettu aika oli joulukuussa, joten synnytys tapahtui reilusti etuajassa.

– Tänä vuonna pääsin siis viettämään kansainvälistä keskoslasten päivää sairaalassa ikioman, pienen mutta pontevan vauvan kanssa. Päivää vietetään tänään hänen ja kaikkien muiden keskosten kunniaksi, Suomela kirjoittaa.

Kansanedustaja kertoo, että niin äiti kuin vauva voivat hyvin. Hän huomauttaa, että toisinkin olisi voinut käydä.

– Suomi on kuitenkin maailman turvallisin maa synnyttäjille ja vauvoille. Meillä on yksi maailman alhaisimmista keskosten kuolleisuuksista ja se on nimenomaan hyvinvointivaltion ansiota, Suomela kirjoittaa ja kiittää samalla kätilöitä, hoitajia ja lääkäreitä.

Ensimmäistä kauttaan eduskunnassa istuva Suomela on maamme nuorin kansanedustaja. Suomela toimii vihreiden valiokuntavastaavana valtiovarainvaliokunnassa. Tämän lisäksi hän on suuren valiokunnan jäsen.

Suomela kertoi raskaudestaan elokuussa julkaistussa lehdistötiedotteessa.

– Tänä vuonna odotan joulua enemmän kuin koskaan. Jos kaikki sujuu hyvin, silloin yksi elämäni suurimmista toiveista toteutuu ja minusta tulee äiti, Suomela sanoi.

Hän myös sanoi, että pitää tärkeänä vanhempainvapaiden jakamista tasan. Asia on Suomelan mukaan tärkeä niin työelämän kuin vanhemmuuden tasa-arvon edistämisen kannalta. Hänen mukaansa tällä hetkellä kotihoidontuesta yli 90 prosenttia maksetaan naisille.

– Me aiomme jakaa vastuun vanhemmuudesta tasan, Suomela totesi tuolloin.