Helsingin yliopiston bakteriologian ja immunologian professori Seppo Meri on iloisen yllättynyt Moderna-yhtiön rokoteuutisesta.

Yhdysvaltalainen Moderna kertoi maanantaina, että yhtiön koronaa vastaan kehittämän lähetti-rna-rokotteen suojateho on peräti 94,5 prosenttia.

Lääkejätti Pfizer ja saksalainen bioteknologiayhtiö BioNTech kertoivat viikko sitten, että niiden lähetti-rna-rokote ylsi 90 prosentin suojatehoon. Molemmat uutiset antavat toivoa siitä, että nämä aivan uuden teknologian avulla kehitetyt rokotteet todella toimivat ihmisen elimistössä.

– Samaan aikaan olen hieman skeptinen, sillä rna ruiskutetaan lihakseen. Oletus on, että meidän omat solumme ryhtyvät tuottamaan viruksen pintaproteiinia, professori Seppo Meri sanoo IS:lle.

Kun elimistö sitten tunnistaa koronaviruksen pintaproteiinin, nousee immuunipuolustuksen reaktio.

Syy professorin skeptisyyteen on se, että rna on helposti hajoavaa – elimistössä on paljon entsyymejä, joiden tehtävänä on pilkkoa vierasta rna:ta.

– Tätä on pyritty estämään sillä, että rna:ta on muokattu ja pakattu lipidinanopartikkeleihin, Meri kertoo.

– Toinen ongelma on se, että on sattumanvaraista, mihin neulankärki osuu. Meneekö rna:ta oikeisiin paikkoihin lihassolujen ja immuunisolujen sisään?

Pfizerin ja Modernan hyvistä rokoteuutisista jää muitakin avoimia kysymyksiä. Professori Meren mukaan on toki hyvä, jos rokote suojaa vaikealta infektiolta, mutta sen pitäisi täyttää myös toinen tavoite: ehkäistä tartuttavuutta.

– Ei vielä tiedetä, kuinka hyvin suoja menee hengitysteihin, nenän limakalvoille ja keuhkoihin. Saadaanko sinne suojaa tartuttavuudelta? professori kysyy.

– Rokotteen pitäisi ehkäistä myös se, että ihminen jää potentiaaliseksi oireettomaksi kantajaksi, joka voi levittää tautia.

Sekä Moderna että Pfizer odottavat nyt myyntilupaa rokotteilleen. Vaikka lähetti-rna-rokotteita tai muita valmisteita tulisikin markkinoille, ei Suomen koko väestöä ei pystyttäisi heti rokottamaan valmisteiden rajallisen saatavuuden vuoksi. Osa kansalaisista ei myöskään halua ottaa rokotetta, osalle sitä ei voida antaa.

– On joukko, joka ei voi sitä ottaa jonkin immuunipuutoksen vuoksi tai muun syyn takia, Meri sanoo.

Voi käydä niin, että rokotetut kuvittelevat voivansa elää täysin normaalisti, tartuttamatta muita. Syntyy riski taudin leviämisestä virukselle alttiiseen väestöön.

– Nämä kaikki asiat jäävät vielä nähtäväksi. Mutta askelia eteenpäin on otettu joka tapauksessa.