Linja-autonkuljettaja kertoi, että Kuopioon tullessa hän muisti vastikään kuolleen sukulaisensa, ja kohtalokkaalle rampille tultaessa hänen silmänsä olivat kyynelissä.

Kuopion turmabussin kuljettajalle, vuonna 1951 syntyneelle miehelle vaaditaan 2–2,5 vuoden ehdotonta vankeutta muun muassa törkeistä kuolemantuottamuksista.

Neljän ihmisen kuolemaan johtanut turma tapahtui 24. elokuuta 2018 Kolmisopentiellä. Linja-auto syöksyi rampilta sillan läpi ja putosi lähes kymmenen metrin matkan rautatielle.

Kuljettajaa kuulusteltiin ensimmäisen kerran sairaalassa kaksi päivää onnettomuuden jälkeen. Tuolloin kuljettaja epäili turman syyksi linja-auton jarruihin tullutta vikaa, mutta sanoi samalla, ettei hänellä ollut kunnollisia muistikuvia tapahtuneesta. Hän kiisti, että olisi ajanut rampille liian kovaa.

Bussi putosi keula edellä ja päätyi kyljelleen.­

– Minun mielestä se jarru ei toiminut. Jarru ei reagoinut ollenkaan. Luultavasti olen yrittänyt jarruttaa jo aiemmin. -- Jarrupolkimen taakse on saattanut mennä joku este, joka on estänyt jarruttamisen.

Kuljettaja sanoi muistavansa hetken, kun bussi roikkui sillan reunalta.

– Se oli kiikunkaakun, että tippuuko se vai ei. Luulen, että olin jo melkein pysähtynyt. Sitten auto kuitenkin tipahti.

– Tämän jälkeen muistan seuraavaksi, kun minua otetaan tuulilasin kautta ulos autosta.

Linja-auton jarruista tai auton muustakaan kunnosta ei löydetty mitään vikaa. Tutkimuksissa selvitettiin myös kuljettajan ajokuntoa, ja mahdollinen rattijuopumus saatiin suljettua pois. Tutkimusten mukaan kuljettaja oli noudattanut ajo- ja lepoaikasäännöksiä, ja hän oli erittäin kokenut työssään.

Onnettomuuden aikaan kuljettaja oli 67-vuotias, mutta teki silti yhä töitä silloin tällöin. Edellisen kerran hän oli ajanut linja-autoa saman vuoden maalis- tai huhtikuussa, eli viittä tai neljää kuukautta aiemmin.

Erikoissyyttäjä Risto Ylisirniö arvioikin, että kaasu ja jarru menivät kuljettajalla sekaisin. Kuljettaja ei nimittäin jarruttanut vaan auton vauhti oli päinvastoin kiihtynyt rampilla vain sekunteja ennen törmäystä.

Turmabussia nostettiin pois kiskoilta onnettomuutta seuraavana iltana ja yönä.­

– Kun on pyritty painamaan nopeasti jarrua, niin on painettu vahingossa kaasua. Kuljettaja on huomannut tämän, ottanut jalan kaasulta, mutta ei ole enää jarrupoljinta löytänyt.

Kun poliisi kysyi kuljettajalta kaasun ja jarrun sekoittamisesta, kuljettaja ei osannut sanoa varmaksi mitään.

– Olen sitäkin miettinyt, mutta kuten olen kertonut, minulla ei ole tästä tilanteesta muistikuvia. Ei minulle ainakaan koskaan aikaisemmin ole tällaista käynyt. -- Eihän sitä tiedä, mitä siinä hätääntyessä on tapahtunut.

Myöhemmin kuljettaja muisti, että oli ennen törmäystä surrut äskettäin menehtynyttä sukulaistaan. Tieto sukulaisen kuolemasta oli tullut matkaa edeltävänä päivänä, ja Kuopioon tultaessa tunteet olivat nousseet kuljettajalla pintaan.

– Olen herkkä ihminen ja sukulaisen poismeno vaikutti minuun syvästi. En ole koskaan aikaisemmin tuntenut mitään sellaista. Liikuimme sukulaiseni kanssa paljon Kuopion seudulla, ja nyt Kuopioon saapuessa hän tuli mieleeni. Ajaessani ramppia ylös juuri ennen onnettomuutta silmäni olivat kyynelissä, kertoi kuljettaja poliisille.

Onnettomuudessa kuolleet olivat istuneet bussin takaosassa.­

Poliisikuulusteluissa kuljettaja sanoi, ettei mielestään tehnyt asiassa rikosta, vaan onnettomuuden syynä oli ”yhteensattumien summa”. Puolustuksen mukaan mies kiistää oikeudessa tekonsa törkeyden, mutta myöntää kuitenkin liikenneturvallisuuden vaarantamisen, kuolemantuottamukset ja vammantuottamukset perusmuotoisina.

Kuopion bussiturman oikeudenkäynti jatkuu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tiistaina. Alun perin kuljettajaa oli tarkoitus kuulla oikeudessa vasta keskiviikkona, mutta näillä näkymin häntä kuullaan jo tiistaina iltapäivästä.

Tausta: Kuopion bussiturma

1. Kuopion bussiturma tapahtui 24.8.2018. Kuljettaja mukaan lukien bussissa oli 22 matkustajaa, joista kuoli neljä. Matkustajina oli ruotsinsuomalaisia karaokekerholaisia, joiden määränpäänä oli kylpylähotelli Rauhalahti Kuopiossa.

2. Turmabussia ajanutta vuonna 1951 syntynyttä miestä syytetään 4 törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvan vaarantamisesta ja 13 törkeästä vammantuottamuksesta.

3. Vahingonkorvausvaatimukset nousevat satoihin tuhansiin euroihin.