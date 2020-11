THL: Suomessa on todettu 104 uutta korona­tartuntaa – näissä kunnissa ne ovat

Suomessa on todettu 104 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahdessa viikossa on raportoitu 3 019 tartuntaa, mikä on 174 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on nyt raportoitu 19 419.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronatautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Muutokset kunnittain:

Espoo +13

Helsinki +35

Ii +1

Järvenpää +1

Kemi +1

Kempele +1

Kerava +2

Kouvola +5

Kruunupyy +2

Kuopio +1

Lieto +1

Mikkeli +2

Oulu +5

Porvoo +1

Pukkila +1

Raahe +1

Sipoo +2

Tornio +2

Tuusula +1

Uusikaupunki +1

Vantaa +23

Ylitornio +1

ei kuntatietoa +1

Lisää pian.