Sisäministeri Ohisalon uhkauksesta syytetty on tuttu tosi-tv:stä – joutunut some­kirjoitteluistaan hankaluuksiin ennenkin

Syytteitä käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tiistaina.

Sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr) kohdistunutta uhkausta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tämän viikon tiistaina.

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin kertoi aiemmin IS:lle uhkauksen tapahtuneen sosiaalisessa mediassa. Hän ei kuitenkaan kommentoinut ennakkoon uhkauksen sisältöä tai sitä, oliko sen sytykkeenä jokin tietty ministerin toimi.

– En ota siihen tässä kantaa. Se tulee sitten esille, kun haastehakemus tulee julkiseksi.

Käräjäoikeudesta saatavien julkisten tietojen perusteella uhkauksen epäillään tapahtuneen aikavälillä 3.10.–9.10.2020.

Laittomasta uhkauksesta syytettynä on 30-vuotias helsinkiläismies. Häntä syytetään samassa yhteydessä myös poliisimieheen kohdistuneesta kunnianloukkauksesta.

Miehen kasvot ovat tutut televisiosta, sillä takavuosina hän osallistui erääseen suomalaiseen tosi-tv-sarjaan.

Helsinkiläismies on joutunut sosiaalisen median kirjoitteluidensa vuoksi hankaluuksiin aiemminkin, ja vuonna 2017 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen kunnianloukkauksesta 35 päiväsakkoon. Miehen tuloilla se tarkoitti yhteensä 210 euron sakkoa.

Kunnianloukkauksen tausta oli erikoinen. Mies oli ajautunut riitaan ravintolaa pyörittävän ystävänsä kanssa, jolle oli tehnyt myös satunnaisesti töitä. Mies väitti ystävän jättäneen palkkoja maksamatta ja alkoi herjata tätä ravintolan Facebook-sivuilla.

”Omistaja on mielisairas ja valehtelee ja huutaa, rikkoo lakeja ja raivoaa työntekijöille, ei maksa veroa”, kirjoitti mies ravintolan sivulle ja haukkui ystäväänsä ”psykososiopaatiksi”.

Syytetyllä on muunlaistakin rikoshistoriaa. Hänet on tuomittu aiemmin muun muassa petoksesta ja pahoinpitelystä. Hän on ollut käräjillä myös sen vuoksi, koska tärveli mustasukkaisuuksissaan entisen miesystävänsä asunnon.

Mies ehti aiheuttaa asunnossa tuhoa yli 13 000 euron edestä. Hän hajotti elektroniikkaa, astioita, roiski seinille erilaisia maaleja, levitteli ympäriinsä multaa ja kahvinpuruja sekä viilteli jollain terävällä esineellä asunnossa olleita vaatteita ja kankaita.

Tuomio törkeästä vahingonteosta ynnä muista rikoksista annettiin 2018, seurauksena oli muutaman kuukauden ehdollinen vankeus.

Mitä nyt käsiteltävänä olevaan laittomaan uhkaukseen tulee, mies on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Mies on ollut vangittuna lokakuun puolivälistä lähtien jatkamisvaaran vuoksi.

Syyttäjä kertoo tarkemman rangaistusvaatimuksen tiistaina. Rikoslaissa laittoman uhkauksen rangaistushaarukka on sakoista kahteen vuoteen vankeutta.