Sää jatkuu harmaana, lauhana ja sateisena

Lähipäivinä sää pysyy lauhana ja melko sateisena.

Sunnuntaina pilvisyys on runsasta, lähinnä maan etelä- ja itäosassa pilvipeite rakoilee.

Vesisateet painottuvat länteen ja pohjoiseen, ja Pohjois-Suomen itäosassa sekä Kilpisjärven seudulla tulee paikoin myös lunta tai räntää. Sateet vähenevät päivän aikana, mutta jo illalla läntisimpään Suomeen sekä pohjoiseen leviää lännestä uusia sateita. Käsivarren Lapissa sekä itäisessä Pohjois-Suomessa sade on vielä maanantaiyönäkin paikoin lunta.

Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista, Pohjois-Lapissa etelälounainen tuuli navakkaakin. Lämpötila pysyttelee laajalti +2...+6 asteessa, lämpimintä on läntisimmässä Suomessa, Pohjois-Karjalasta Lapin itäosaan lämpötila on lähellä nollaa.

Maanantaina Lapin runsaimmat sateet väistyvät koilliseen. Sää on pilvinen ja sekä pohjoisessa että etelässä tulee enimmäkseen heikkoja vesisateita. Illalla vesisade jälleen lisääntyy etelästä ja lännestä alkaen ja leviää yönä aikana pohjoiseenkin. Tuuli on samankaltainen kuin sunnuntaina. Päivälämpötila on lounaisrannikolla +7 asteen vaiheilla, muualla maassa on edelleen enimmäkseen +2...+6 astetta ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle nollan vaiheilla.

Tiistaina sää on pilvinen ja vesisateita tulee monin paikoin, Itä-Suomen itäosasta Lapin itäosaan myös lunta tai räntää. Tuuli on enimmäkseen etelän ja kaakon välistä ja kohtalaista, myös puuskaista. Lapin pohjoisosassa tuuli on edelleen paikoin navakkaa. Illalla lännestä lähestyy jo seuraava sadealue. Läntisimmässä Suomessa lämpötila nousee noin +8 asteeseen, muualla maassa on enimmäkseen +3...+7 astetta. Itärajalla on paikoin hieman viileämpää.