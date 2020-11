Kymmenellä asukkaalla on todettu tartunta.

Vihdissä sijaitsevassa hoivakoti Kaarikeskuksen Viljonkodissa on todettu koronavirustartuntoja sekä asukkailla että henkilökunnalla, kertoo perusturvakuntayhtymä Karviainen nettisivulla.

Hoivakodin 15 asukkaasta kymmenellä on todettu tartunta. Lisäksi tartunta on todettu kolmella työntekijällä. Perusturvakuntayhtymän mukaan Viljonkodissa on asianmukaisesti noudatettu hygienia- ja suojausohjeita.

Hoivayksikkö eristettiin perjantaina.

Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti.