Suosikkiyhtye Klamydia esiintyi viime yönä Tallink Siljan M/S Victoria I -aluksella. Yökerhosta otetuista kuvista ja videoista nousi närää sosiaalisessa mediassa.

THL:n ja STM:n koronainfoissa korostetaan viikosta toiseen turvavälien ja kasvomaskien käytön merkitystä koronaepidemian hillitsemiseksi.

Ehkä juuri sen takia videot ja kuvat Klamydian viime yön risteilykeikalta herättivät kansalaisissa närästystä.

Tallink Siljan M/S Victoria I -aluksella perjantain ja lauantain välisenä yönä esiintynyt vaasalainen hittibändi veti yökerhoon runsaasti kuuntelijoita, jotka olivat pakkautuneet lavan eteen. Turvavälejä ei tallenteiden perusteella noudatettu eikä maskeja juuri yleisössä näkynyt. Tämän pisti merkille pitkäaikainen risteilykävijä, helsinkiläinen Sami Penttilä, 47, joka taltioi väenpaljoutta kännykällään yökerhon parvella.

– Kyllähän tanssilava aivan täynnä oli. Olihan se odotettavissakin, kun on nimekäs artisti.

Hän otti kuvia keikalta Facebookin laiva-aiheiseen ryhmään, jossa laivayhtiön vastuullisuus nousi puheeksi. Penttilän mukaan laivayhtiötä on turha asiasta osoitella. Hänen mielestään on jokaisen vastuulla itse huolehtia riittävistä turvaväleistä ja on jokaisen oma valinta meneekö väkipaljouden sekaan.

– Vaikka väkeä oli paljon ja ja maskeja ei tanssilattialla näkynyt, niin meno oli kyllä rauhallisempaa kuin ennen korona-aikaa. Moni lähti keikalta suoraan hytteihin, ei sinne jääty normaaliin tapaan viettämään yötä.

Klamydian öisen laivakeikan väenpaljous herätti närää sosiaalisessa mediassa turvavälien puutteen takia.­

Tallink Siljan mukaan keikkaristeilyillä matkustajille jaetaan maskeja, jotta niitä käytettäisiin tilanteissa, joissa syntyy lähikontakteja.­

Penttilä sanoo käyvänsä parhaimmillaan jopa 50 kertaa vuodessa laivalla. Tänä vuonna reissuja on kertynyt noin 15. Hänen mukaansa matkustajien käytös on muuttunut koko ajan parempaan suuntaan.

– Kyllä sen huomaa. Turvavälejä pidetään muualla laivalla tosi hyvin ja sellainen normaali örvellys on vähentynyt, parhaillaan laivareissulta Tallinnan satamasta vastannut Penttilä kuvailee.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija on Penttilän kanssa eri linjoilla. Lukija kritisoi sitä, että laivayhtiö houkuttelee matkustajia mainostamalla karanteenivapaita risteilyitä ja järjestää yökerhokeikkoja, joissa turvavälit helposti unohtuvat. Lukija käytti esimerkkinä juuri Klamydian öistä keikkaa ja Penttilän siitä ottamia kuvia.

– Humalahakuisessa juomisessa ja yökerhokäyttäytymisessä turvavälit ja vastuullinen käyttäytyminen herkästi unohtuvat, lukija kirjoittaa.

Kuvien ja videon perusteella maskeja juuri yleisössä näkynyt.­

Tallink Silja on miettinyt Ruotsin mallia. Ruotsalaisten järjestämillä risteilyillä tanssilavoille ei saa mennä, vaan esityksiä pitää seurata omilta paikoiltaan.­

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd sanoo, että laivoille otetaan tällä hetkellä matkustajia 50 prosenttia maksimikapasiteetista. Matkustajien on ennen matkaa vakuutettava olevansa oireettomia. Nöjdin mukaan tällaiselle keikkaristeilylle matkustajille jaetaan maskeja, käsidesiä on saatavilla eri puolilla laivaa, laivalla kuulutetaan jatkuvasti turvavälien merkityksestä ja yökerhoihin otetaan vain sen verran väkeä kuin on istumapaikkoja. Nöjdin mukaan Victorian yökerhossa on paikkoja noin tuhat.

– Yökerhoissa katsotaan, että kaikille on oma istumapaikka pöydän ympärillä, että pystymme sijoittamaan tuoleja, jotta seurueet voisivat istua niissä keskenään. Mutta toki tässä tapauksessa asiakkaat ovat päättäneet mennä lavan eteen.

– Ei ole kiellettyä mennä lavan eteen. Oman seurueen kanssa sinne saa mennä, mutta silloin suositellaan voimakkaasti maskien käyttöä.

Mitä ajatuksia kuva keikalta herättää?

– Juttelin laivan henkilökunnan kanssa. Loppuvaiheessa keikkaa ihmisiä on mennyt jonkin verran lavan eteen, kuten kuvasta näkyy. Laivalta sanottiin, että siellä on ollut tosi hyvä risteily, ja ihmiset ovat käyttäytyneet rauhallisesti. Tuossa on se hetki, jossa kaikki eivät ehkä ole noudattaneet ohjeita ja kuulutuksia.

Oletteko pohtineet jotain mahdollisia muita toimenpiteitä, jotta turvavälit pysyisivät keikoilla paremmin?

– Pohdimme parhaillaan – ja olemme jo pohtineet ennenkin Ruotsin mallia, siis mitä ruotsalaiset ovat tehneet omilla laivamatkoillaan. Siellä tanssilavoille ei saa mennä, vaan esityksiä pitää seurata omilta paikoiltaan.

– Meillä toistaiseksi on toiminut hyvin näin. Toki olemme peruneet paljon keikkoja ja esiintymisiä pitkin matkaa. Seurataan tilannetta tosi tarkasti ja ymmärrän kyllä haasteen ja keskustelun, mitä tämä varmasti herättää.