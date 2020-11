Kahdessa viikossa on raportoitu 2 989 tartuntaa, mikä on 169 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu 244 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahdessa viikossa on raportoitu 2 989 tartuntaa, mikä on 169 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt koko epidemian aikana 19 102.

Viikon ajalta tartuntoja on ollut 445 kappaletta enemmän kuin edeltävällä viikolla. Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 1 717 tartuntaa, kun edeltävänä seitsemänä päivänä tartuntoja todettiin 1 272.

Muutokset kunnittain:

Asikkala +1

Aura +3

Espoo +33

Hamina +1

Helsinki +75

Hyvinkää +7

Hämeenlinna +1

Iisalmi +1

Joensuu +2

Jyväskylä +2

Järvenpää +1

Kaarina +3

Kemi +1

Kempele +1

Kerava +3

Kirkkonummi +2

Kouvola +4

Kruunupyy +1

Kuopio +2

Lahti +7

Lappeenranta +1

Luoto +1

Mikkeli +1

Mäntsälä +1

Nurmijärvi +1

Oulu +5

Pietarsaari +2

Raahe +1

Rauma +1

Riihimäki +1

Rovaniemi +2

Seinäjoki +1

Siilinjärvi +1

Sipoo +2

Tampere +7

Tornio +4

Turku +7

Tuusula +1

Vaasa +1

Vantaa +35

Vihti +11

Ylitornio +1

ei kuntatietoa +5

Lisää pian.