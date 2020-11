Näistä maista tuli viime vuonna eniten turisteja Suomeen ja tällaisia matkustusrajoituksia ne määräsivät omille kansalaisilleen

Maat, joista ennen tuli paljon turisteja Suomeen, kehottavat nyt välttämään matkustamista.

Monissa maissa on rajoitettu matkustamista koronapandemian vuoksi.­

Ulkomaalaiset turistit katosivat koronan alettua Suomen katukuvasta. Siihen eivät vaikuta pelkästään Suomen tiukat koronarajoitukset.

Rajoituksia ulkomaat antavat myös maasta poistuville omille kansalaisilleen.

Asia paljastuu Ilta-Sanomien haltuunsa saamasta ulkoministeriön muistiosta. Muistiossa on matkustusrajoituksia niistä maista, joista Suomeen saapui eniten turisteja viime vuonna.

Venäjä

Venäjä on keväästä lähtien rajoittanut voimakkaasti kansalaistensa poistumista maasta. On muutamia maita, jonne venäläiset saavat matkustaa vapaasti. Tällainen on esimerkiksi Turkki.

Ulkomaille matkustaminen on sallittu joillekin työtehtävien tai perhesuhteiden perusteella.

Maasta poistumisen syy voi olla lähiomaisen kuolema tai matkustaminen hoivaa tarvitsevan, sairaan lähisukulaisen luokse.

Venäjältä voivat poistua ne, joilla on Venäjän lisäksi jonkun muun maan kansalaisuus. Matkustaa voi myös, jos ulkomailla asuu Venäjän kansalaisen perheenjäseniä tai huollettavia.

Ulkomaille saa matkustaa opintojen tai työtehtävien vuoksi.

Maasta pääsevät vapaasti poistumaan muun muassa diplomaatit, raskaan liikenteen kuljettajat, kansainvälisen junaliikenteen henkilökunta, laivojen miehistö, ulkomailla työskentelevä sotilashenkilöstö ja heidän perheensä jäsenet.

Matkustajia Tegelin lentoasemalla 6. marraskuuta Berliinissä, Saksassa.­

Saksa

Suomen karanteenisääntöjen vuoksi Saksan ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Suomeen.

Sunnuntaina tuli voimaan liittovaltion uusi karanteenimalli.

Riskialueelta tulevat joutuvat 10 päivän karanteeniin. Koronatestiin voi mennä viiden päivän karanteenin jälkeen. Karanteeni päättyy, jos tulos on negatiivinen.

Karanteeni ei koske läpikulkumatkustajia eikä raja-alueen liikennettä, jos oleskelu on enintään 24 tuntia. Karanteeni ei koske niitä, jotka töiden tai opiskelun takia joutuvat ylittämään rajan. Perhesyistä voi matkustaa ulkomaille 72 tunniksi.

Ruotsi

Ruotsin ulkoministeriö on kehottanut välttämään tarpeettomia matkoja kaikkiin EU- ja Schengen-alueen ulkopuolisiin maihin tammikuun loppuun saakka.

Ruotsissa on tehty matkustamiseen alueellisia tiukennuksia. Lääneissä, joissa on paha koronatilanne, kehotetaan välttämään tarpeetonta kotimaan matkailua.

Valtionepidemiologi on varoittanut, että tulossa voi olla rajoituksia maan hiihtokohteisiin. Joulu on Ruotsin vilkkain matkustuskausi ja tänä vuonna ulkomaille on hankala mennä.

Valtavat turistimäärät voivat aiheuttaa ongelmia hiihtokeskuksissa. Sairaanhoitokapasiteettia on rajallisesta.

Ulkonaliikkumiskielto on hiljentänyt Lontoon kadut.­

Iso-Britannia

Britannian viranomaiset rajoittavat maassa matkustamista kansallisen sulkutilan 5.11.–2.12. ajaksi.

Kansalaisia kehotetaan pysymään tiukasti kotona. Rajoitukset koskevat etenkin lomamatkoja. Poikkeuksen tekevät välttämättömät työ- ja koulutusmatkat ja muut henkilökohtaiset syyt.

Kiina

Kiina ei ole varsinaisesti rajoittanut kansalaisten matkustamista ulkomaille, mutta viranomaiset ovat suositelleet matkustamisen välttämistä.

Alueet, kaupungit ja koulut ovat antaneet omia suosituksiaan ja jopa kieltoja.

Suomi on myöntänyt kiinalaisille viisumeita poikkeustapauksissa. Kiina on vastaavasti rajoittanut viisumien myöntämistä ulkomaiden kansalaisille.

Matkustamista hankaloittaa se, että Kiinaan on vähän lentoja.

Ranskassa Orlyn lentoasemalla oli hiljaista 6. marraskuuta.­

Ranska

Ranskassa tuli lokakuun lopussa voimaan ulkonaliikkumiskielto. Rajoitukset ovat voimassa ainakin joulukuun alkuun asti.

Kotoa saa poistua vain sallitusta syystä muun muassa työhön, kouluun, ruokakauppaan, lääkäriin. Ulkoilla saa tunnin päivässä yhden kilometrin säteellä.

Lomamatkat ulkomaille eivät ole sallittuja. Matkustaa saa vain pakottavista syistä.

Alankomaat

Alankomaissa tuli 4.11. voimaan uusia rajoituksia. Maan kansalaisia suositellaan välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista ulkomaille. Ulkomaan matkoja ei tulisi varata tammikuun puoliväliin asti.

Maakohtaisessa kartassa Alankomaat varoittaa Suomen tiukoista rajoituksista. Maahan saapuvat joutuvat 10 päivän karanteeniin.

Jos hollantilainen palaa kotimaahansa Suomesta, hänen ei tarvitse jäädä karanteeniin.

Loganin lentoasemalla Bostonissa ei ollut jonoja 26. syyskuuta.­

Yhdysvallat

Yhdysvallat siirtyi maakohtaiseen ohjaukseen kesän lopulla. Maat on jaettu neljään luokkaan sen perustella, suositellaanko maahan matkustamista.

Suomi kuuluu kolmosluokkaan. Koronatilanteen vuoksi Yhdysvallat kehottaa maan kansalaisia harkitsemaan uudelleen matkaa Suomeen.

Viro

Viro suosittelee välttämään vapaa-ajan matkustamista ulkomaille. Kotimaahan palatessaan virolaiset joutuvat 10 vuorokauden kotikaranteeniin, kun he saapuvat maasta, jossa ilmaantuvuusluku on yli 50.

Suomesta, Latviasta ja Liettuasta voi matkustaa Viroon ilman rajoituksia työn, opiskelun, terveyspalveluiden ja perhesyiden takia ja kauttakulkua varten.

Vapaa-ajan matkalle voi Viroon matkustaa Suomesta, Latviasta ja Liettuasta, jos matkustajalla on enintään 48 tuntia vanha negatiivinen tulos koronatestistä.

Japani

Japani ei voi rajoittaa omien kansalaistensa matkustamista ulkomaille.

Maan ulkoministeriö julkaisee matkustustiedotteita ja suosituksia. Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista muun muassa Suomeen ja EU-maihin.

Japanilaiset voivat aina palata kotimaahansa.