Kommentti: Roiskuttelu uima­halleissa on oikeasti vakava tasa-arvokysymys

On liian helppo naureskella Salon korvauksia hakevalle naiskuntouimarille. Entä kantelevat kilpauimarit ja koppavat uimavalvojat, onko heitä, kysyy toimittaja Tuomas Manninen.

14. heinäkuuta tiistaina kuluvaa vuotta salolainen kilpauimari roiskutti Salon kunnallisessa uimahallissa vettä kuntouimarin päälle.

Voimme ajatella, että aina roiskuu kun kroolataan tai peräti perhostellaan.

Mutta voimme ottaa välikohtauksen myös vakavasti ja miettiä ruonansuulaisittain, entäs jos se sattuisi omalle kohdalle? Suhtautuisimmeko yhtä välinpitämättömän tai jopa pilkallisen huvittuneesti?

Tuon heinäkuisen tiistain jälkeen on paljon vettä virrannut Salon uimahallin putkistoissa, mutta myrsky vesilasissa ei ole vieläkään tyyntynyt.

Vesilasi on kielikuva. Oikeasti tämä on isompi asia, sillä se koskettaa meitä kaikkia, jotka käytämme uimahalleja. Onhan Suomi tuhansien uimahallien maa, ja kaksi kolmasosaa suomalaisista osaa uida.

Se koskettaa myös uimataidottomia vesijuoksijoita, ja ehkä eniten juuri heitä, sillä kaikilla vesijuoksijoilla ei ole tapana kastella tukkaansa, mikä tekee heidät poikkeuksellisen haavoittuviksi kaikille märille roiskeille.

Kuntouimari ja Salon kaupunginvaltuutettu Jaana Haapasalo huomautti roiskuttelusta kilpauimarille, joka Haapasalon mukaan oli tullut kuntouimareiden radalle kauhomaan. Radalle, jossa oli entuudestaankin ahdasta.

On aika epäolennaista, missä sävyssä Haapasalo huomautti. Voimme olettaa, että ehkä terävästikin, sillä uidessa tunteet ovat pinnassa. Tunnetaan spesifi termi uintiraivo ja se heittäköön ensimmäisen kiven veteen, joka ei olisi siihen joskus itsekin syyllistynyt.

Mutta, ja tämä on tärkeää. Haapasalo ei mennyt valittamaan uimavalvojalle, sen teki kilpauimarin kaveri, toinen kilpauimari. Hän kanteli Haapasalosta, jolloin uimavalvoja oli tullut ilmoittamaan Haapasalolle, että kilpauimarit saavat roiskia vettä niin paljon kuin haluavat.

Häkellyttävää. Eläinkunta tuntee vain yhden esimerkin: norsu.

Tästä on kyse.

Kun Salon vapaa-ajan lautakunta torstaina käsitteli Haapasalon korvausvaatimusta (500 euroa ja uintikerran hinta 6,50 euroa), todettiin esittelymuistiossa Haapasalon ja uimavalvojan näkemyksen tilanteesta poikkeavan toisistaan.

Se pitää ottaa huomioon.

Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että sananvaihto uimavalvojan kanssa oli vienyt Haapasalolta liikunnan ilon ja aiheuttanut mielipahaa ja nöyryytyksen tunnetta, mihin seikkoihin hän perusti korvausvaatimuksensa.

On vaikea kohdata vaatteisiin pukeutunut esivaltaa edustava ihminen, jonka kanssa ei pääse samalle aaltopituudelle, jos vielä itse on pelkässä ohuessa uimapuvussa, sielu on vereslihalla ja vesi valuu iholla.

Lautakunta hylkäsi Haapasalon vaatimuksen. Haapasalo aikoo nyt valittaa hallinto-oikeuteen, mutta koska tapaus on erikoinen, täytyy toivoa, että mennään ihan syvään päätyyn asti ja viimeisen sanan sanoisi Korkein hallinto-oikeus (KHO).

” Uimavalvojien on helpompi samastua lihaksikkaaseen kilpauimariin kuin keski-ikäiseen kuntouimariin.

Kysymys on kaikkien suomalaisten perusoikeuksista, ihmisoikeuksista, kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta.

Jos uimavalvoja asettui puolustamaan kilpauimaria, sitä ei sinänsä voi pitää suurena yllätyksenä. Uimavalvojilta edellytetään erinomaista uimataitoa, joten heidän on helpompi Baywatch-hengessä samastua lihaksikkaaseen ja v-vartaloiseen kilpauimariin kuin keski-ikäiseen kuntouimarinaiseen, joka vieläpä ei suostu vaikenemaan seurakunnassa.

Mutta koska emme tiedä sananvaihdon yksityiskohtia, on reilumpaa kaikille osapuolille ja myös hedelmällisempää pohtia kysymystä yleisellä tasolla.

Haapasalo onnistui naaraamaan pintaan sen ruman tosiasian, fiskaalisen vesikalmon, joka juhlapuheissa halutaan unohtaa, niissä puheissa, joissa kinutaan yhteiskunnalta lisää rahaa huippu-urheiluun, koska mitalit ja maailmanmestaruudet muka innostavat koko kansan liikkumaan.

Pötyä. En usko, että kukaan uimahallien kuntoratojen vakiokävijä, Pertti tai Pirkko, Sari tai Mika, kertoo esikuvakseen Jani Sievisen tai Antti Kasvion. Uidaan, koska se on terveellistä, ja vähemmän rasittavaa kuin juokseminen.

Tämä teema on erityisen ajankohtainen nyt, kun Suomen Olympiakomitealle ollaan parhaillaan etsimässä uutta puheenjohtajaa ja ehdokkailta on kuultu monenlaista kaunopuhetta huippu-urheilun tärkeydestä.

Luultavasti suurin osa kuntouimareista toivottaa uimahallissa harjoittelevat uimaseuralaiset niin pitkälle kuin vesiheinä kasvaa ja kaisla taipuu.

Minä ainakin.

” Herra varjele meitä kilpauimareilta, jotka ovat kantelupukkeja, ja uimavalvojilta, jotka ovat koppavia.

Uimahallit ovat ahtaita.

Vuosikymmenten taakse on jäänyt se paratiisillinen olotila, jossa kaikki suomalaiset polskivat sovussa yhteisillä radoilla. Ja Yrjönkadulla alasti. Paratiisiin ui käärme, joka pesiytyi uimarien omaan napaan: suorituskeskeisyys, itsekkyys.

Niinpä tänä päivänä pitää olla omat radat vesijuoksijoille, vesijumppaajille, hitaille kuntouimareille, nopeille kuntouimareille, uimaseuroille ja päädystä pomppiville teineille. Eniten joutuvat kärsimään keskinopeat kuntouimarit.

Ei ihme, että tunteet usein läikkyvät kuumina kuin vesi, johon kaadetaan uudenvuodentina. Tässä sihahtavan räjähdysherkässä tilanteessa uimavalvojilta edellytetään tarkkaa psykologista silmää ja ehdotonta puolueettomuutta.

En ole siihen itsekään aina pystynyt omassa työssäni. Muutama vuosi sitten kommentoin uimahalleissa käytävää viidakkosotaa otsikolla Vesijuoksijat ovat yhteiskunnan pyhiä lehmiä – uimahallit eivät ole juoksuhalleja. Luonnehdin vesijuoksijoita pelottavan kiukkuiseksi väeksi, mikä perustui omakohtaiseen kokemukseen ja saamaani vertaistukeen.

Palaute oli sekä runsasta että kiittävää että raivostunutta. Palasin aiheeseen uudessa kommentissa ja pyysin vesijuoksijoilta anteeksi. Olin sortunut oman näkökulmani vangiksi.

Kilpauimarilla on samoin oma näkökulmansa, joka kätkeytyy meiltä muilta sumuisten uimalasien taakse. Kuntouimareiden näkökulman näkee helpommin, etenkin heidän, jotka nykivät ratojen tukkeena pää pinnalla kelluen kuin ongenkoho.

Meidän on opittava sovittamaan kaikki nämä erilaiset näkökulmat yhteen. Niin suureksi näkökulmaksi, että se ei ole enää kulma, vaan yhteinen ympyrä, turvallinen uimarengas, johon kaikki ovat tervetulleita.

Kaikki me olemme silti vain ihmisiä, erehtyväisiä. Olen valmis hyväksymään lievän uimaraivon, pienen ärähdyksen, kiljahduksen tai mulkaisun, mutta Herra varjele meitä kilpauimareilta, jotka ovat kantelupukkeja, ja uimavalvojilta, jotka ovat koppavia.

Toivon, että Salossa ei sellaisia ollut.

Se selviää viimeistään KHO:ssa.