Moni haluaa nyt muuttaa kesämökin vakituiseksi asunnoksi – näin se onnistuu

Moni mökkikunta houkuttelee etätyötä tekeviä suomalaisia hyvillä datayhteyksillä. Kemiönsaaresta kerrotaan, että etätyöläisille on tarjolla jopa ilmaisia konttoritiloja merinäköalalla. Aina vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ei kuitenkaan käy helposti.

Kun vapaa-ajan asunto halutaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi, tarvitaan poikkeamislupa, eli lupa asunnon käyttötarkoituksen muutokseen.

Suosituissa mökkikunnissa näitä lupahakemuksia on tänä vuonna käsitelty ennätysmäärä. Esimerkiksi Asikkalassa, Paraisilla ja Kemiönsaarella on nähtävissä selvä piikki määrissä.

– Poikkeamislupa on myönnetty meillä jo 14 vapaa-ajan asunnolle. Se on moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna, kertoo Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.

Yhtään hakemusta ei ole hylätty, mistä voi päätellä, että Asikkala haluaa vapaa-ajan asujista vakituisia asukkaita. Hakijoita myös autetaan muutokseen liittyvissä pulmissa.

– Kun edesautamme asukkaita mökin käyttötarkoituksen muuttamisessa, samalla tuemme kestävää kehitystä. Jotta luvan voi saada, mökin pitää täyttää tietyt, tiukatkin ympäristömääräykset, ja on kaikkien etu, kun ne asiat laitetaan kuntoon.

– Näiden mökkien arvo säilyy paremmin ja ihmiset viihtyvät niissä pidempään.

Asikkalassa tyypillinen muuttaja on työssäkäyvä pariskunta, jonka lapset ovat lentäneet pesästä. Lapsiperheetkin ovat tervetulleita, samoin ikäihmiset.

– Meillä koko kunta on asuttu, eli yhdyskuntarakenteessa ei tule lisäkustannuksia kunnalle. Uudet asukkaat tuovat kuntaan elinvoimaa ja he mahdollistavat palvelutason säilymisen, kunnanjohtaja sanoo.

Myös Paraisille on muuttanut ennätysmäärä entisiä vapaa-ajan asukkaita. Kunnanjohtaja Patrik Nygrénillä ei ole vielä tarkkoja lukuja, mutta hän arvelee, että muutoshakemuksia on tänä vuonna tullut jo kymmeniä.

– Varmasti painopiste on vähän iäkkäämmissä ihmisissä, mutta on joukossa nuorempia lapsiperheitä, joilla on mahdollisuus tehdä etätyötä omasta mansikkapaikasta. Nykyajan mökit ovat todella hyvin varusteltuja ja ympärivuotisesti asuttavia. Useimpiin ei tarvitse tehdä muutoksia.

Jos loma-asuntoa ei ole rekisteröity rakennusluvassa vakituiseksi asunnoksi, käyttötarkoituksen muutosta varten tarvitaan uusi rakennuslupa. Alueen kaavoitustilanne määrää sen, tarvitaanko vielä erillinen poikkeuslupa.­

Paraisille on muuttanut mökkiasukkaita vakituisesti jo ennen koronaakin, ja kunta on heitä havitellut vakituisiksi asukkaiksi.

– Poikkeamisluvan myöntäminen on tehty meillä joustavaksi, ja rakennusvalvonta neuvoo, miten lähteä liikkeelle. Sosiaalisessa mediassa olemme jakaneet videopätkää, jossa myös kerrotaan prosessista.

Paraisillakin tiedetään, että monet loma-asukkaat ovat viime kuukausina viettäneet mökeillään tavallista enemmän aikaa.

– Meillä Nauvossa ja Korppoossa on satsattu valokuituun, eli yhteydet toimivat hyvin ja etätyön tekeminen on mahdollista.

Kemiönsaaren kunnassa suunnitellaan 500 euron palvelusetelin jakamista vapaa-ajan asukkaille, jotka pohtivat mökkinsä muuttamista vakituiseksi asunnoksi.

– Monet haluaisivat muuttaa, mutta kokevat lakiasiat niin vaikeiksi. Palvelu­setelin avulla nämä ihmiset voisivat kartoittaa, mitä kaikkea pitää tehdä, jotta mökistä saisi kokovuotisen, kertoo kunnan kehittämispäällikkö Gilla Granberg.

Kuntaan on tänä vuonna jo muuttanutkin ennätysmäärä uusia asukkaita.

– Yleensä meille muuttaa vuodessa 200–300 uutta asukasta, mutta tänä vuonna pelkästään maaliskuussa muuttajia oli 50. Poikkeamislupahakemuksia on tullut tähän mennessä jo 12, kun tavallisesti niitä tulee vuodessa kaksi tai kolme.

6625 asukkaan Kemiönsaarella on vapaa-ajan asukkaita tällä hetkellä 8000–9000.

– Tutkimusten mukaan viidesosa kesä­asukkaista on kertonut haaveilevansa tai pohtivansa paikkakunnalle muuttoa. Suurin osa on Helsingistä tai Uudeltamaalta.

Etätyöläisiä houkutellaan Kemiönsaarelle hyvillä datayhteyksillä, ja Granbergin mukaan tarjolla on myös ilmaisia konttoritiloja etätyöpisteeksi merinäköalalla.

Lohjallakin on pantu merkille, että vapaa-ajan asunnoissa vietetään nyt paljon aikaa. Se näkyy palveluiden kysynnässä.

Kaupunginjohtaja Mika Sivulan mukaan käyttötarkoituksen muutoshakemuksia on kuntaan tullut silti vain hieman enemmän kuin aiemmin, mutta monet loma-asukkaat ovat ryhtyneet parantamaan mökkiensä asumisolosuhteita.

– Kun mökillä asutaan pidempään ja tehdään etätöitä, halutaan vaikka vesivessa. Määräykset ovat olleet aika tiukkoja, ja nyt keskustellaan, voitaisiinko mökkiläisiä paremmin auttaa muutosasioissa.

– Koronan aikana on korostunut monipaikkaisuuden merkitys, kun on huomattu, että myös etätyöskentely on täysin mahdollinen ja tuottava tapa työskennellä.

Myös Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen on huomannut, että monipaikkaisuudesta on tullut pysyvä ilmiö.

– Meillä on paljon vapaa-ajan asukkaita pääkaupunkiseudulta, ja kun koronarajoitteet tulivat Uudellemaalle, mökeille saapui paljon ihmisiä. Oleskelua niissä on jatkettu parhaimmillaan puoli vuotta, eli käytännössä mökeissä on asuttu kokoaikaisesti.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen kertoo, että meneillään on monipaikkaiseen asumiseen tähtäävä hanke. Siinä yritetään poistaa mökille muuttamisen esteitä ja rajoitteita.­

Halonen toteaa, että mielenkiinto vakituista mökillä asumista kohtaan on lisääntynyt valtavasti, mutta silti vain harva on vielä hakenut lupaa pysyvään asumiseen.

– Meillä on meneillään monipaikkaiseen asumiseen tähtäävä hanke, jossa yritetään poistaa erilaisia esteitä ja rajoitteita. Suunnitteilla on myös pari toimistohotellityyppistä kohdetta, sillä tuntuu, että vaikka etätyötä tekevät ihmiset kaipaavat mökin rauhaa, he kaipaavat myös työyhteisöä.

Halonen toivoo, että valtio ryhtyisi tukemaan mökkialueiden laajakaistaratkaisuja.

Kuopion kaupungille on tänä vuonna tullut 20 poikkeamislupahakemusta. Määrä on kaksinkertainen normaalivuoteen verrattuna, mutta maltillinen, sillä Kuopiossa on noin 10 400 vapaa-ajan asuntoa.

– Nyt korona-aikana tätä asiaa on tiedusteltu varsin paljon. Käyttötarkoituksen muutoksia on ollut Tahkon alueella, mutta myös muualla Kuopiossa, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

– Kuopio suhtautuu hakemuksiin myönteisesti, mutta koska kesäpaikat ovat hajallaan ja alue laaja, etäisyydet ja palveluiden järjestämiseen vaikuttavat olosuhteet on punnittava tarkkaan ja tapauskohtaisesti.

– Jos luvan myöntäminen olisi automaatti, palveluiden järjestämisestä voi tulla kunnalle kohtuuton kustannustaakka.

Joissakin kunnissa on suhtauduttu poikkeuslupiin nihkeästi, koska kunnallisten palveluiden tuottaminen voi olla kallista haja-asutusalueille.­