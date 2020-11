– Meillä on isoissa kaupungeissa nuoria, joilla menee todella huonosti, toteaa poliisitarkastaja blogikirjoituksessaan.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen pohtii Poliisiblogin blogikirjoituksessaan viime aikoina puhuttanutta ja uutisotsikoihin noussutta nuorisorikollisuutta.

Kilpeläinen kirjoittaa, että vaikka Suomi on monella tapaa hyvin turvallinen maa, ja myös nuorten hyvinvointi on parantunut vuosikymmenten aikana, pieni osa nuorisosta voi todella pahoin.

– On hyssyttelemättä todettava, että meillä on isoissa kaupungeissa nuoria, joilla menee todella huonosti. He eivät enää ”oireile rikoksilla” vaan ovat syyllistyneet vakaviin henkeen ja terveyteen kohdistuneisiin rikoksiin, ääritapauksissa henkirikoksiin tai niiden yrityksiin. Valitettavan moni heistä on ollut myös elämänsä aikana itse rikoksen uhrina.

Kilpeläisen mukaan huumeidenkäytön lisääntymisellä on usein rooli rikoksissa, sillä esimerkiksi monet nuorten väkivaltaiset ryöstöt liittyvät huumeisiin. Poliisin havaintojen perusteella nuoret myös kantavat paljon teräaseita ja lyöntivälineitä mukanaan julkisilla paikoilla. Nuorilta on löytynyt lisäksi kuula-aseita ja asejäljitelmiä.

Kentällä työskenteleviltä partiopoliiseilta on tullut huolestuttavia viestejä, joiden mukaan tietyillä alueilla nuoret hakeutuvat aktiivisesti poliisien ”iholle”, videoivat poliisin toimintaa tehtävien aikana ja joskus jopa suoranaisesti häiritsevät poliisin työtä.

– Tämä voitaneen tulkita jossain määrin viranomaisauktoriteetin kyseenalaistamisen kasvuna. Osansa käytöksen muutoksessa voi olla maailmalla tämän vuoden aikana nähdyissä mielenosoituksissa. Rikostutkinnan puolelta on taas tullut ilmi se, että vakavienkin rikosten yhteydessä teoilla on ollut runsaasti silminnäkijöitä, mutta nuoret ovat olleet haluttomia kertomaan havainnoistaan poliiseille, hän kirjoittaa.

– Uskallan todeta, että meillä on tällä hetkellä hiljaisia signaaleja siitä, että toimintaympäristö on muutoksessa. Meille voi päästä muodostumaan järjestäytyneitä katujengejä jollei tilanteeseen puututa jämäkästi.

Kilpeläinen on huolissaan siitä, että kun järjestäytynyt rikollisuus kasvaa ja kansainvälistyy, on kovassa rikosmaailmassa tilaa myös ”uusille nuorille kyvyille.”

Poliisitarkastaja pohtii, että eriytyminen ja arvojen polarisaatio ruokkivat osaltaan jengiytymistä, ääriliikkeiden houkuttelevuutta ja terrorismin uhkaa.

Kilpeläinen uskoo, että korona-aika on heikentänyt entisestään oloja sellaisilla nuorilla, joilla on ollut ongelmia jo aiemmin.

– Sosiaalinen kontrolli yleisillä paikoilla on vähentynyt – näin nuoret ovat voineet ottaa enemmän tilaa julkisilla paikoilla. Tämä on voinut lisätä rikoksia ja niiden uhkaa. Koulut ovat menettäneet kosketuksen pieneen osaan nuorista. Harrastukset ovat olleet jäähyllä, hän pohtii.

Kilpeläinen korostaa kirjoituksessa myös, ettei nuoria pidä käsitellä ja leimata yhtenä yhtenäisenä ryhmänä.

Nuorena rikoksia tekevien henkilöiden taustalla voi olla moninaisesti erilaisia syitä, esimerkiksi opittuja väkivaltaisia ratkaisutapoja riitatilanteisiin, sekä muun muassa syrjäytymistä, päihde- ja mielenterveysongelmia tai hyväksynnän ja huomion hakemista, hän muistuttaa.

Kirjoituksen mukaan kyseessä on yhteiskunnan yhteinen haaste, jossa viranomaiset ja järjestöt tarvitsevat lisää voimavaroja, ja moniammatillista Ankkuri-toimintaa pitää vahvistaa.

Kilpeläinen kertoo poliisin seuraavan tilannetta aktiivisesti ja puuttuvan matalalla kynnyksellä huolestuttavaan toimintaan.